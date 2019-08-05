Суд арестовал еще троих участников акции протеста 27 июля

«Наблюдалось большое количество лиц, настроенных агрессивно: скандировавших лозунги, выкрикивавших оскорбления и угрозы», — вспомнил омоновец и добавил, что «скопление людей не внимало требованиям правоохранительных органов, распространяемым через мегафон».

В ходе акции Салиев, по его словам, получил удар мусорным баком, брошенным одним из протестующих (это был арестованный ранее Евгений Коваленко). В лицо Мелкозерову человек с закрытым маской и капюшоном лицом распылил перцовый баллончик, а Перило получил удар камнем в голову — удар пришелся на шлем, однако он испытал «физическую боль в области подбородка, а впоследствии головные боли».

Все это произошло во время или после прорыва оцепления на Садовом кольце, следует из показаний росгвардейцев.

Анархист и вегетарианец

Барабанова следствие считает «лицом, которое организовало координацию и направление движения» протестующих. Такая версия возникла у сотрудников центра противодействия экстремизму МВД (центра Э). Они посмотрели видеозаписи с акции, опубликованные в интернете, и составили справку на Барабанова.

Владислав Барабанов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

«Я считаю обвинения абсурдными, что вполне соответствует абсурдности режима в нашей стране. Считаю дело политически мотивированным и связываю его со своей небольшой политической деятельностью в Нижнем Новгороде. Если после моего ареста я начну оговаривать себя, значит ко мне применяются пытки», — заявил Барабанов. Однако был резко прерван судьей Катериной Кириченко, которая указала, что его позиция не относится к вопросу о мере пресечения. Барабанов успел лишь добавить, что не употребляет мясных продуктов, поэтому пребывать в СИЗО ему будет особенно тяжело.

«Во всех протоколах допросов потерпевших отсутствует фамилия Барабанова», — указал его адвокат Илья Уткин. И подчеркнул, что из приобщенных к делу фотоснимков митинга, на которые попал Барабанов, не следует, что на них запечатлено какое-либо преступление.

Поддержать Барабанова пришла незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и пообещала обвиняемому, что будет за него бороться. После ареста Барабанова приставы попытались удалить Соболь из здания суда за крики «позор!» в адрес судьи.

Студент и любитель собак

Конон работал сборщиком подписей в штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова, заявил он сам на заседании. Виновность Конона следствие на заседании никак не конкретизировало. Он кратко заявил, что не согласен с обвинением и возражает против своего ареста.

Адвокат Григорий Червонный попросил суд отложить вопрос о мере пресечения Конону на три дня, чтобы защита могла собрать личные поручительства за него: «По линии профессорско-преподавательского состава МГТУ им. Баумана вплоть до ректора готовы поручиться за Конона», — заявил защитник.

Даниил Конон (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Червонный предъявил суду несколько характеристик на своего подзащитного — в основном от владельцев собак из питомника, принадлежащего семье Конона, которые в период отъезда передавали псов на передержку Даниилу. Суд также опросил по характеристике личности Конона его мать, однако положительные отзывы не повлияли на решение судьи Сергея Артемова.

Случайный прохожий

Абаничев, по версии следствия, был тем, кто бросил в омоновца Перило камень. При этом в документах дела такая версия не излагается: защита Абаничева узнала о ней только во время допроса, рассказала адвокат Светлана Сидоркина. «Он восстановил в памяти события 27 июля и вспомнил, что у него в руке был не камень, а обычный пластиковый стаканчик из-под кока-колы, — заявила Сидоркина. — Он мог в крайнем случае намусорить, но никак не причинить этим стаканчиком физическую боль». В показаниях самого Абаничева сказано, что из-за давки в центре он решил не нести стакан в урну, а просто отбросить в сторону.

По словам адвоката, Абаничев на акции оказался случайно: в центр Москвы он поехал, чтобы купить себе брюки, затем «увидел толпу и решил подойти посмотреть, что происходит». «Никаких активных политических взглядов у него нет. Прямого интереса в участии в данных событиях у него не было», — сказала Сидоркина.

Абаничев добровольно помогает ГИБДД и имеет благодарственные грамоты от инспекции. Во время обыска у него дома Абаничеву пришлось вызывать скорую, добавила защитник.

Сидоркина также отметила, что события 27 июля никак не укладываются в описание массовых беспорядков из УК. «Даже более драматичные события 6 мая 2012 года Европейский суд по правам человека отказался считать беспорядками», — добавила адвокат, потом ее перебила судья Кириченко.

«Я не согласен с такой мерой пресечения. Не считаю себя преступником. Домашнего ареста вполне достаточно», — заявил сам обвиняемый.