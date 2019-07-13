Оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Экс-депутаты Дмитрий и Геннадий Гудковы, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев и член СПЧ Андрей Бабушкин получили отказы в регистрации из-за брака в подписях

Фото: Стоян Васев / ТАСС

В субботу, 13 июля, некоторые из оппозиционных выдвиженцев на выборах в Мосгордуму получили отказы в регистрации. Среди них — экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев и член СПЧ Андрей Бабушкин. Отказы связаны с высоким процентом брака в собранных ими подписях, говорится в протоколах избиркомов. Об этом РБК рассказали сами выдвиженцы.

У Дмитрия Гудкова 18,4% недействительных подписей, у его отца — 50%, у Соловьева — 43%, у Бабушкина — 98%.

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