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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков

На первом этапе будет введено ограничение для поездок на работу. Мэр объяснил новые меры ухудшающейся ситуацией с распространением вируса: «В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания»

Властями Москвы принято решение об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Одной из новых мер, как ранее сообщал РБК, станет введение со следующей недели системы спецпропусков, о которой сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — заявил Собянин.

По его словам, на первом этапе будет введено ограничение для поездок на работу. На втором — для поездок в других целях. В случае необходимости введения третьего этапа он затронет передвижение внутри района.

«Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — отметил мэр.

О планах выдачи пропусков для передвижения по Москве заявлялось в марте. Однако 2 апреля Собянин заявил, что большинство жителей столицы добросовестно выполняют требование оставаться дома, а потому пропускной режим решено пока не вводить.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — предупредил тогда мэр Москвы.

Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
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На тот момент в Москве было выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения COVID-19, к 10 апреля их число выросло более чем втрое — до 7822 случаев, умерло 50 человек. Только за последние сутки в Москве выявлено 1124 новых случая заражения коронавирусом, 12 человек умерло.

В то же время москвичи стали чаще выходить на улицы — в четверг среднее по дню значение рассчитываемого «Яндексом» «Индекса самоизоляции» впервые с момента запуска сервиса опустилось для Москвы ниже отметки 3 балла, что означает увеличение числа людей на улицах (чем ближе значение индекса к 5, тем меньше людей на улицах). В настоящий момент значение индекса составляет для столицы 2,8 балла.

По данным департамента транспорта Москвы, число поездок на такси утром 10 апреля выросло по сравнению с пятницей прошлой недели на 3 тыс., поездок на машинах каршеринга — на 4 тыс., число личных машин на дорогах столицы увеличилось на 85 тыс.

В пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова предупредила, что система здравоохранения столицы уже работает на пределе.

«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — приводятся слова Раковой в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В своем пятничном обращении Собянин признал, что ситуация в столице ухудшается, в городе быстро растет число тяжелых больных пневмонией, причем врачи еще до официальной постановки диагноза видят, что причиной ее во многих случаях был коронавирус.

«Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня — уже 1 300. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», — сказал Собянин.

Чтобы помешать распространению инфекции, мэр Москвы решил наряду с введением пропусков на неделю (впоследствии этот срок может быть продлен) ограничить или прекратить работу большинства городских организаций, запретить оказание услуг каршеринга и ведение строительных работ.

«В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так мы сможем справиться с этой напастью и сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возвращение к нормальному ритму жизни», — добавил Собянин.

Как наказывают нарушителей

В рамках борьбы с распространением заболевания жителям столицы и области с 30 марта запретили выходить из дома, кроме как за продуктами, срочной медицинской помощью или выгулять домашнее животное в позволенном радиусе 100 м. За нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание: штраф до 5 тыс. руб.

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Кроме того, нарушители режима самоизоляции могут быть приговорены к более крупным штрафам — от 15 тыс. до 300 тыс. руб. — по федеральному Кодексу об административных правонарушениях. Первые такие штрафы были выписаны в Москве 9 апреля, к штрафам в размере 15 тыс. руб. были приговорены 9 человек, задержанных полицией более чем в 100 м от места проживания без уважительных причин.

В случае использования нарушителем режима самоизоляции личного автомобиля машина может быть задержана и отправлена полицейскими на спецстоянку.

Авторы: Евгений Калюков, Вячеслав Козлов
Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
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