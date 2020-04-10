Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков

На первом этапе будет введено ограничение для поездок на работу. Мэр объяснил новые меры ухудшающейся ситуацией с распространением вируса: «В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания»

Властями Москвы принято решение об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Одной из новых мер, как ранее сообщал РБК, станет введение со следующей недели системы спецпропусков, о которой сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — заявил Собянин.

По его словам, на первом этапе будет введено ограничение для поездок на работу. На втором — для поездок в других целях. В случае необходимости введения третьего этапа он затронет передвижение внутри района.

«Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — отметил мэр.