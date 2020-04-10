Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили РБК еще два собеседника, знакомых с принятием решения.

Ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказывал РБК, что для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды. «Планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — объяснил он.

У тех, кто будет работать на удаленке, в QR-коде не будет второй точки — места работы, «но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», говорил Репик.

О планах выдачи пропусков для передвижения по Москве заявлялось в марте. Однако 2 апреля Собянин заявил, что большинство жителей столицы добросовестно выполняют требование оставаться дома, а потому пропускной режим решено пока не вводить.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — предупредил тогда мэр Москвы.