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Пандемия коронавируса ,  
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Мэрия Москвы заявила о работе скорой и врачей «на пределе» возможностей

Количество госпитализаций в связи с заражением коронавирусом, а также число больных с тяжелым течением болезни значительно выросло, констатировали власти Москвы
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Московские врачи и скорая работают «на пределе», количество госпитализаций с коронавирусной пневмонией, а также больных с тяжелым течением болезни по сравнению с прошлой неделей увеличилось более чем в два раза, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс.). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — приводятся слова Раковой в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Лечение в больницах столицы в условиях стационара уже проходит более 6,5 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По словам мэра Сергея Собянина, еще рано говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил, ситуация находится пока «у подножия» этого пика. Мэр не взялся прогнозировать, когда распространение вируса пойдет на убыль.

Только за последние сутки (данные на 10 апреля) в Москве выявили 1124 новых случая заражения COVID-19. Большинство новых заболевших в столице младше 65 лет. Так, 43% заразившихся находятся в возрастной группе от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, 11,5% — от 66 до 80 лет, 3,5% — старше 80 лет. Кроме того, из числа заболевших 5,5% — дети.

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В ночь на 10 апреля оперативный штаб сообщил, что в столице за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, трое из них были младше 45 лет. Общее число умерших после заражения коронавирусом в Москве достигло 50 человек.

В Москве за сутки более 1 тыс. человек заразились коронавирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, мэрия Москвы, госпитализация
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