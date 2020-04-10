Мэрия Москвы заявила о работе скорой и врачей «на пределе» возможностей

Количество госпитализаций в связи с заражением коронавирусом, а также число больных с тяжелым течением болезни значительно выросло, констатировали власти Москвы

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Московские врачи и скорая работают «на пределе», количество госпитализаций с коронавирусной пневмонией, а также больных с тяжелым течением болезни по сравнению с прошлой неделей увеличилось более чем в два раза, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс.). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — приводятся слова Раковой в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Лечение в больницах столицы в условиях стационара уже проходит более 6,5 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По словам мэра Сергея Собянина, еще рано говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил, ситуация находится пока «у подножия» этого пика. Мэр не взялся прогнозировать, когда распространение вируса пойдет на убыль.