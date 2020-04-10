С регистрацией и СМС: как контролируют самоизоляцию в регионах России

В Москве и Подмосковье со следующей недели начнет действовать система цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции. Как власти российских регионов контролируют передвижения людей — в материале РБК

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Режим самоизоляции действует в большинстве регионов России, но только некоторые из них ужесточили правила и ввели режим пропусков. Со следующей недели пропуска введут в Москве и Подмосковье, власти столичного региона пока не уточнили правила действия пропускной системы. Как пропуска работают в других регионах, разбирался РБК.

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Татарстан

В Татарстане жителям региона для выхода из дома нужно отправить СМС-сообщение на номер 2590 со следующим текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. Следующий шаг — отправка еще одного сообщения с целью выхода из дома. В ответ на это сообщение должен прийти код, в котором указан период действия разрешения. Пропуск выдается на срок не более часа. Его можно получить не более двух раз в сутки.