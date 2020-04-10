С регистрацией и СМС: как контролируют самоизоляцию в регионах России

Такие СМС-сообщения не нужно отправлять тем, кто вынужден ходить на работу, а также при обращении за экстренной медпомощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, при покупке продуктов в ближайшем магазине, выгуле домашних животных, выносе мусора.
2 апреля в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что жители республики ждут разрешительных СМС несколько часов и система не работает. Как рассказывал Би-би-си глава юридической службы проекта «Апология протеста» Алексей Глухов, за неделю с 1 по 7 апреля в регионе в суды было направлено более 500 административных дел, связанных с нарушением условий изоляции. Речь идет в том числе о никуда не выезжавших и не считающихся заболевшими жителях.
В Нижегородской области действует система QR-кодов, получать которые нужно на сайте сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Те, у кого нет смартфонов, могут зарегистрироваться по номеру 112. Во время возможной проверки на улице жители должны показать QR-код или сказать номер заявки, оформленной службой 112. Соответствующий код нужно получить для любого выхода из дома: на выгул собаки отводится 1 час, на вынос мусора — 30 минут.
В Краснодарском крае действовала пропускная система, похожая на китайскую. Как и в Ухане, жители Кубани получали пропуска разных цветов, которые давали им право на передвижение. Например, пропуск синего цвета — транзитный — для проезда через регион. Позднее систему упростили, синие пропуска отменили, передвижение между городами разрешили обладателям пропусков красного и зеленого цвета (изначально позволял передвигаться лишь внутри своего муниципального образования).
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Жители Краснодара получили желтые пропуска — желтые с черным действуют для поездки на работу на личном транспорте, желтые — для работающих граждан без личного транспорта.