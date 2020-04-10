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С регистрацией и СМС: как контролируют самоизоляцию в регионах России

В Москве и Подмосковье со следующей недели начнет действовать система цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции. Как власти российских регионов контролируют передвижения людей — в материале РБК
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Режим самоизоляции действует в большинстве регионов России, но только некоторые из них ужесточили правила и ввели режим пропусков. Со следующей недели пропуска введут в Москве и Подмосковье, власти столичного региона пока не уточнили правила действия пропускной системы. Как пропуска работают в других регионах, разбирался РБК.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Татарстан

В Татарстане жителям региона для выхода из дома нужно отправить СМС-сообщение на номер 2590 со следующим текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. Следующий шаг — отправка еще одного сообщения с целью выхода из дома. В ответ на это сообщение должен прийти код, в котором указан период действия разрешения. Пропуск выдается на срок не более часа. Его можно получить не более двух раз в сутки.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Такие СМС-сообщения не нужно отправлять тем, кто вынужден ходить на работу, а также при обращении за экстренной медпомощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, при покупке продуктов в ближайшем магазине, выгуле домашних животных, выносе мусора.

2 апреля в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что жители республики ждут разрешительных СМС несколько часов и система не работает. Как рассказывал Би-би-си глава юридической службы проекта «Апология протеста» Алексей Глухов, за неделю с 1 по 7 апреля в регионе в суды было направлено более 500 административных дел, связанных с нарушением условий изоляции. Речь идет в том числе о никуда не выезжавших и не считающихся заболевшими жителях.

Нижегородская область

В Нижегородской области действует система QR-кодов, получать которые нужно на сайте сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Те, у кого нет смартфонов, могут зарегистрироваться по номеру 112. Во время возможной проверки на улице жители должны показать QR-код или сказать номер заявки, оформленной службой 112. Соответствующий код нужно получить для любого выхода из дома: на выгул собаки отводится 1 час, на вынос мусора — 30 минут.

Доносы на соседей и камеры: как в Китае следят за соблюдением карантина
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Краснодарский край

В Краснодарском крае действовала пропускная система, похожая на китайскую. Как и в Ухане, жители Кубани получали пропуска разных цветов, которые давали им право на передвижение. Например, пропуск синего цвета — транзитный — для проезда через регион. Позднее систему упростили, синие пропуска отменили, передвижение между городами разрешили обладателям пропусков красного и зеленого цвета (изначально позволял передвигаться лишь внутри своего муниципального образования).

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жители Краснодара получили желтые пропуска — желтые с черным действуют для поездки на работу на личном транспорте, желтые — для работающих граждан без личного транспорта.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Россия, коронавирус, Краснодарский край, пропуск, Татарстан ..., Нижегородская область
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