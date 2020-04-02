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Собянин заявил об отсутствии необходимости вводить пропускной режим

По словам мэра Москвы, жители города добросовестно соблюдают режим самоизоляции, однако власти могут вернуться к вопросу о введении пропускного режима при росте числа нарушений или ухудшении эпидемиологической обстановки
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Для введения пропускного режима в Москве пока нет необходимости, так как большинство жителей города соблюдают режим самоизоляции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу пока можно не вводить», — заявил мэр. По его словам, власти могут вернуться к вопросу при росте числа нарушений или ухудшении ситуации с коронавирусом.

Одновременно Собянин продлил до 1 мая действие всех введенных ранее в городе антивирусных ограничений. Помимо режима самоизоляции, это соблюдение социальной дистанции в транспорте и общественных местах. Также до этого времени останутся закрыты парки и усадьбы, непродуктовые магазины и рестораны, фитнес-клубы и другие заведения, которых коснулся запрет.

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В связи с этим для граждан предусмотрены и льготы. Москвичи старше 65 лет, получат вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб. раньше окончания периода действия антивирусных мер — сразу после 14 апреля, а неиспользованным проездным билетам на общественный транспорт после 1 мая продлят срок действия, если по ним во время режима самоизоляции не было совершено больше шести поездок. Кроме того, будет продлено действие и оплаченных льготных проездных у школьников и студентов.

Помимо Москвы действие антивирусных ограничений до 1 мая продлили и власти Подмосковья, которое по числу заразившихся идет следом за столицей: в нем известно о 177 случаях заболевания. В Москве же их выявили 2475, а всего по стране сообщается о 3548 заразившихся.

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В рамках борьбы с распространением заболевания жителям столицы и области с 30 марта запретили выходить из дома, кроме как за продуктами, срочной медицинской помощью или выгулять домашнее животное в позволенном радиусе 100 м. За нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание: граждане могут получить штраф до 5 тыс. руб., а организации — до 500 тыс.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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