В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

- строительных и ремонтных работах за исключением строительства объектов медицинского назначения, метро, наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов
- оптовой торговле за исключением медизделий, средствами связи, зоотоварами и непродовольственными товарами первой необходимости;
- аренде, лизинге, операциях с недвижимостью
- туризме, бухгалтерских и правовых услугах
- деятельности по трудоустройству и подбору персонала
- производстве компьютерного оборудования, мебели, одежды, изделий из текстиля и кожи
- производстве кино- и видеофильмов
- деятельности в области спорта, отдыха и развлечений, организации и проведению азартных игр.
Источник РБК на рынке каршеринга заявил, что московские власти не обсуждали решение о приостановке работы с представителями рынка, об этом решении они узнали только из указа мэра. Еще один источник РБК подтвердил, что это решение с компаниями заранее не обсуждалось, однако «они предполагали, что так может быть».
Представитель YouDrive сообщил РБК, что на время ограничений они передадут автомобили «СберМаркету». «Сейчас мы финализируем детали сотрудничества, поэтому пока точных данных нет», — заявила она. Сервис «Ситимобил» продолжит работать для тех категорий клиентов, передвижение которых правомерно, рассказал представитель компании. «Сервисом Ситимобил пользуются врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу во время самоизоляции. Наши партнеры уже проинформированы о необходимости соблюдения мер, подготовленных Роспотребнадзором для предотвращения эпидемии. В зависимости от того, как будет реализована система пропусков, наши партнеры и мы будем соблюдать эти требования», — рассказал РБК представитель компании.
Собянин уточнил, что ограничения, введенные с 13 по 19 апреля, не распространяются на предприятия пищевой и медицинской промышленности, медицинские организации, а также производителей средств индивидуальной защиты. Работу также продолжат органы государственной власти, ключевые предприятия оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.
Мэр пообещал, что будут открыты и продовольственные магазины и другая розница, которая работает сейчас.
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