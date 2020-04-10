В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

На неделю в столице будет приостановлена работа большинства предприятий. Это не коснется органов госвласти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности и продуктовых магазинов

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.

Согласно документу, оказывать услуги такси смогут перевозчики, у которых есть разрешение на работу на территории Москвы и (или) Московской области.

На следующей неделе оказывать медицинские услуги смогут только те организации, для которых это основной вид деятельности. По словам Собянина, из-за ситуации с коронавирусом открывать в городе салоны красоты даже в ограниченном формате «пока рано». Ранее власти Москвы решили разрешить работу тем салонам, массажным кабинетам, баням, сауны и соляриям, у которых есть медлицензия.

Как следует из указа, на следующей неделе также приостанавливается работа 43 видов деятельности организаций и предприятий. Речь идет в том числе о