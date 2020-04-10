В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 13:47
В Пятигорске арестовали захватившего заложников 9 апреля мужчину Общество, 21:05 В США количество умерших с коронавирусом превысило 17 тыс. человек Общество, 21:00 В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом Общество, 20:58 В Подмосковье введут режим пропусков и усилят патрули полиции Общество, 20:48 100 профессий будущего Экономика образования, 20:43  Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту Политика, 20:42 СМИ узнали об интересе «Реала» к футболисту «Лейпцига» Спорт, 20:39 В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции Общество, 20:28 Собянин рассказал о новых ограничениях. Главное для автомобилистов Авто, 20:24 СК опубликовал видео пожара в колонии под Иркутском после бунта Общество, 20:21 Глава Минэнерго США спрогнозировал сокращение добычи нефти к концу года Экономика, 20:14 Как быть востребованным в сфере ИТ Экономика образования, 20:13  Макгрегор потребовал закрыть границы Ирландии на время пандемии Спорт, 20:12 Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах Бизнес, 20:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

На неделю в столице будет приостановлена работа большинства предприятий. Это не коснется органов госвласти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности и продуктовых магазинов
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.

Согласно документу, оказывать услуги такси смогут перевозчики, у которых есть разрешение на работу на территории Москвы и (или) Московской области.

На следующей неделе оказывать медицинские услуги смогут только те организации, для которых это основной вид деятельности. По словам Собянина, из-за ситуации с коронавирусом открывать в городе салоны красоты даже в ограниченном формате «пока рано». Ранее власти Москвы решили разрешить работу тем салонам, массажным кабинетам, баням, сауны и соляриям, у которых есть медлицензия.

Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков
Общество

Как следует из указа, на следующей неделе также приостанавливается работа 43 видов деятельности организаций и предприятий. Речь идет в том числе о

  • строительных и ремонтных работах за исключением строительства объектов медицинского назначения, метро, наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов
  • оптовой торговле за исключением медизделий, средствами связи, зоотоварами и непродовольственными товарами первой необходимости;
  • аренде, лизинге, операциях с недвижимостью
  • туризме, бухгалтерских и правовых услугах
  • деятельности по трудоустройству и подбору персонала
  • производстве компьютерного оборудования, мебели, одежды, изделий из текстиля и кожи
  • производстве кино- и видеофильмов
  • деятельности в области спорта, отдыха и развлечений, организации и проведению азартных игр.

Источник РБК на рынке каршеринга заявил, что московские власти не обсуждали решение о приостановке работы с представителями рынка, об этом решении они узнали только из указа мэра. Еще один источник РБК подтвердил, что это решение с компаниями заранее не обсуждалось, однако «они предполагали, что так может быть».

Представитель YouDrive сообщил РБК, что на время ограничений они передадут автомобили «СберМаркету». «Сейчас мы финализируем детали сотрудничества, поэтому пока точных данных нет», — заявила она. Сервис «Ситимобил» продолжит работать для тех категорий клиентов, передвижение которых правомерно, рассказал представитель компании. «Сервисом Ситимобил пользуются врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу во время самоизоляции. Наши партнеры уже проинформированы о необходимости соблюдения мер, подготовленных Роспотребнадзором для предотвращения эпидемии. В зависимости от того, как будет реализована система пропусков, наши партнеры и мы будем соблюдать эти требования», — рассказал РБК представитель компании.

В Подмосковье введут режим пропусков и усилят патрули полиции
Общество

Собянин уточнил, что ограничения, введенные с 13 по 19 апреля, не распространяются на предприятия пищевой и медицинской промышленности, медицинские организации, а также производителей средств индивидуальной защиты. Работу также продолжат органы государственной власти, ключевые предприятия оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Мэр пообещал, что будут открыты и продовольственные магазины и другая розница, которая работает сейчас.

Материал дополняется.

Теги: Москва, Сергей Собянин
Материалы по теме
Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков
Общество
В Подмосковье введут режим пропусков и усилят патрули полиции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter