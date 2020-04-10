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В Москве за сутки более 1 тыс. человек заразились коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за сутки подтвердили 1124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает московский оперштаб по коронавирусу.

Большинство новых заболевших в столице младше 65 лет. Так, 43% заразившихся находятся в возрастной группе от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, 11,5% — от 66 до 80 лет, 3,5% — старше 80 лет. Кроме того, из числа заболевших 5,5% — дети.

Таким образом, в Москве на данный момент зафиксировано 7822 заболевших, еще 50 человек умерли. Ранее сообщалось, что общее число выздоровевших от COVID-19 в столице возросло до 350 человек.

В Московской области за сутки зафиксировали 182 новых случая. Всего за 9 апреля в России 1786 человек заболели коронавирусной инфекцией в 57 регионах, еще 18 человек умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица находится у подножия пика заболеваемости коронавирусом. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, ранее допустила, что в России перестанет расти число заболевших через 10–14 дней.

Теги: Москва, коронавирус, заражение
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