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Москва выразила протест из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

Фото: Petr David Josek / AP

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге вызывает глубокое возмущение, заявили в посольстве России в Чехии. Комментарий опубликован на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«В связи с произошедшим выразили решительный протест министерству иностранных дел Чешской Республики», — говорится в комментарии. В ведомстве добавили, что снос памятника маршалу Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны.

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«Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», — отметили в дипмиссии.

В посольстве указали, что в результате сноса монумента Чехия нарушила положения статей 18 и 21 этого договора, в соответствии с которыми она должна была обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранять российские воинские памятники.

Памятник Коневу на площади Интербригады в шестом районе Праги сняли с пьедестала 3 апреля по решению местных властей. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.

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Памятник маршалу Коневу не раз становился объектом атаки вандалов. Например, в мае 2018 года скульптуру облили розовой краской, а в августе прошлого года на памятник нанесли надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату «1968».

В 2018 году муниципальные власти изменили табличку на памятнике, указав как информацию о причастности маршала к освобождению Праги от нацистов, так и к подавлению венгерского восстания в 1956 году и вводу войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году.

Теги: памятник, Прага, посольство России в Чехии, Иван Конев
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