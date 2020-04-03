Москва выразила протест из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

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Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге вызывает глубокое возмущение, заявили в посольстве России в Чехии. Комментарий опубликован на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«В связи с произошедшим выразили решительный протест министерству иностранных дел Чешской Республики», — говорится в комментарии. В ведомстве добавили, что снос памятника маршалу Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны.

«Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», — отметили в дипмиссии.

В посольстве указали, что в результате сноса монумента Чехия нарушила положения статей 18 и 21 этого договора, в соответствии с которыми она должна была обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранять российские воинские памятники.