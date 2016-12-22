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На памятнике маршалу Коневу в Праге власти переписали текст таблички
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На памятнике маршалу Коневу в Праге власти переписали текст таблички
Политика, 20:20
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На памятнике маршалу Коневу в Праге власти переписали текст таблички
В тексте на дополнительной табличке сообщается о роли полководца в освобождении чешской столицы от нацистов, в подавлении Венгерского восстания в 1956 году и в вводе войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году
Фото: denik.cz

В Праге на памятнике советскому маршалу Ивану Коневу разместили таблички с дополнительной информацией о нем, в том числе, о его роли в вводе войск Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию в 1968 году. Об этом сообщает местная газета Denik.

Решение установить бронзовые таблички с текстом на чешском, английском и русском языках принял муниципалитет шестого района Праги, где и находится памятник.

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«Маршал Иван Степанович Конев командовал 1-м Украинским фронтом, соединения которого принимали участие в завершающей битве за Берлин, освободили Северную, Центральную и Восточную Чехию и 9 мая 1945 года первыми вступили в Прагу, — говорится в тексте. — Осенью 1956 года под его руководством советские войска подавили Венгерское восстание, в 1961 году в качестве главнокомандующего Группой советских войск в Берлине Конев участвовал в решении Второго берлинского кризиса путем строительства Берлинской стены». В тексте также указывается, что Конев в 1968 году лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск ОВД в Чехословакию.

Открытие памятника в обновленном виде состоялось 21 августа и было приурочено к 50-летию ввода советских войск в Чехословакию. Изготовление табличек стоило местным властям около €20 тыс., сообщает ТАСС.

Denik отмечает, что решение разместить таблички вызвало протесты со стороны местных коммунистов, которые называли это «переписыванием истории». По данным издания, против выступало также посольство России, заявлявшее, что это «опасный прецедент, который может негативно повлиять на российско-чешское сотрудничество».

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Заместитель старосты шестого района Праги и член совета по культуре Ян Лацина в интервью изданию Echo24 заявил, что «[русские] хотели, чтобы правительство запретило муниципалитету менять табличку». «Бывший министр иностранных дел Мартин Стропницкий резонно им ответил, что жители Праги сами решат, как выражать благодарность за освобождение города и что правительство не может повлиять на решение администрации шестого района, в чьей собственности монумент находится», — добавил он.

Лацина также рассказал, что текст на табличке был написан местным историком, однако отказался назвать его имя «из соображений его личной безопасности».

«Мы живем во времена «Новичка» (отравляющего вещества. — РБК), в то время, когда на территории Чехии работают агенты российских спецслужб и когда президент Милош Земан отмалчивается по поводу годовщины оккупации. Мы не хотим ставить автора текста под угрозу», — заявил Лацина.

О планах властей Праги изменить памятник маршалу стало известно осенью 2017 года.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: маршал , памятник , Прага
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