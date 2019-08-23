Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу

Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом говорится в заявлении дипмисии, опубликованном на странице в Facebook.

«Посольство РФ в Чехии решительно осуждает совершенный в ночь с 21 на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу И.С.Коневу, установленному на площади Интербригады. Возмущены заявлением руководства района Прага-6 о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид», — говорится в сообщении.

В связи с осквернением памятника была запрошена официальная реакция чешской стороны, а также заявление руководства муниципалитета Праги-6 об отказе привести памятник в надлежащий вид и намерении перенести его на территорию посольства РФ, которое фактически солидарно с действиями вандалов, указали в дипмиссии. Кроме прочего, в МИД Чехии была направлена нота протеста.

Как сообщает издание чешское издание Deník N («Новый дневник»), инцидент произошел в ночь с 21 на 22 августа. Неизвестные нанесли на памятник надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату — «1968».

Это не первый случай нападения вандалов на монумент. Он подвергался атаке осенью 2017 года в мае 2018 года. В Чехии неоднократно поднимался вопрос о возможности демонтажа или переноса памятника. Сторонники этого решения указывают на неоднозначную репутацию Конева из-за участия в событиях 1956 и 1968 года.

Однако муниципальные власти приняли компромиссное решение, отказавшись от демонтажа монумента. Так, в августе 2018 года на памятнике была установлена табличка с указанием причастности Конева в освобождении чешской столицы от нацистов, в подавлении венгерского восстания в 1956 году и вводе войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году.

Конев командовал группой советских войск в Германии с 1961 по 1962 год. В мае 1968 года в Чехословакию была направлена делегация во главе с Коневым. В 1944 и 1945 годах он стал дважды Героем Советского Союза. В период с 1952 по 1973 год полководец являлся членом ЦК КПСС. Конев умер в 1973 году в возрасте 75 лет.