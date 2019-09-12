Власти Праги одобрили перенос памятника советскому маршалу Коневу в музей

В Чехии совет депутатов городского округа Прага-6 принял решение переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу с площади Интербригады в один из музеев. Точное место переноса монумента не определено. Об этом пишет чешское издание iDNES.cz.

За перенос памятника маршалу Коневу проголосовали 33 члена совета депутатов, против выступил один, еще шестеро воздержались. Согласно решению местных властей, на площади Интербригады может появиться монумент героям-освободителям Праги от нацизма в 1945 году. Совет Праги-6 уже объявил о начале конкурса на проект нового памятника.

В ночь с 21 на 22 августа неизвестные нанесли на памятник надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату — «1968». Посольство России в Чехии осудило осквернение монумента. В дипмиссии также высказали возмущение тем, что муниципальные власти не намерены приводить его в надлежащий вид.