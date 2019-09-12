Власти Праги одобрили перенос памятника советскому маршалу Коневу в музей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 14:55
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР Общество, 20:24 Инфаркт во время секса в командировке сочли несчастным случаем на работе Общество, 20:21 Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Общество, 20:16 Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным Политика, 20:04 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 19:59 Шахматист Карякин назвал неоправданно высокими зарплаты футболистов Спорт, 19:58 Правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ Экономика, 19:54 Банки стали отказывать в открытии вклада вдвое меньшему числу клиентов Финансы, 19:47 Отец Нурмагомедова назвал источник его мотивации во время боев Спорт, 19:40 Бэнкси назвал «не важным» уничтожение своего граффити о Brexit Общество, 19:38 Умер создатель программ для всех командных центров армии России Семенихин Общество, 19:37 Власти Праги одобрили перенос памятника советскому маршалу Коневу в музей Общество, 19:35 Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы Экономика, 19:25 Клетка и цветы: два принта, на которые всегда можно положиться Pink, 19:24
Общество ,  
0 
Власти Праги одобрили перенос памятника советскому маршалу Коневу в музей

В Чехии совет депутатов городского округа Прага-6 принял решение переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу с площади Интербригады в один из музеев. Точное место переноса монумента не определено. Об этом пишет чешское издание iDNES.cz.

За перенос памятника маршалу Коневу проголосовали 33 члена совета депутатов, против выступил один, еще шестеро воздержались. Согласно решению местных властей, на площади Интербригады может появиться монумент героям-освободителям Праги от нацизма в 1945 году. Совет Праги-6 уже объявил о начале конкурса на проект нового памятника.

Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

В ночь с 21 на 22 августа неизвестные нанесли на памятник надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату — «1968». Посольство России в Чехии осудило осквернение монумента. В дипмиссии также высказали возмущение тем, что муниципальные власти не намерены приводить его в надлежащий вид.

Теги: памятник, Прага, маршал
Материалы по теме
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Политика
Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter