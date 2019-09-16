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Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса. Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz.

Мужчина рассказал изданию, что ситуация вокруг памятника касается его лично, так как его дедушка сражался во время Второй мировой войны. По словам активиста, личность Конева может быть противоречивой, однако советские солдаты помогли освободить многих людей от фашизма. Он добавил, что не согласен с переносом памятника.

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Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу

«Я не пророссийский, но я не знаю, почему я должен быть антироссийским. Точно так же я даже не проамериканец или антиамериканец», — заявил активист.

Издание отмечает, что полиция не стала задерживать мужчину, так как он не нарушал общественный порядок. Около восьми часов вечера в понедельник, 16 сентября (около 21:00 мск) активист снял цепи и покинул площадь Интербригады, где располагается памятник.

В конце августа неизвестные написали на монументе «Нет кровавому маршалу, не забудем», а также поставили дату «1968». Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника.

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Компартия Чехии выступила за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге

В середине сентября совет депутатов городского округа Прага-6 решил переместить памятник маршалу Коневу в музей. Местные власти планируют разместить на его месте монумент героям-освободителям Праги от нацизма. Против переноса памятника выступила Коммунистическая партия Чехии.

Президент Милош Земан назвал ситуацию с монументом позором для страны. Он отметил, что памятник Коневу является символом советских воинов, которые погибли при освобождении Чехословакии.

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