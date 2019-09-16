Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса. Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz.

Мужчина рассказал изданию, что ситуация вокруг памятника касается его лично, так как его дедушка сражался во время Второй мировой войны. По словам активиста, личность Конева может быть противоречивой, однако советские солдаты помогли освободить многих людей от фашизма. Он добавил, что не согласен с переносом памятника.

«Я не пророссийский, но я не знаю, почему я должен быть антироссийским. Точно так же я даже не проамериканец или антиамериканец», — заявил активист.

Издание отмечает, что полиция не стала задерживать мужчину, так как он не нарушал общественный порядок. Около восьми часов вечера в понедельник, 16 сентября (около 21:00 мск) активист снял цепи и покинул площадь Интербригады, где располагается памятник.