Глава Союза журналистов России Соловьев: у Сванидзе проблемы с легкими и сепсис

В Союзе журналистов сообщили о сепсисе у Николая Сванидзе

Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией в начале февраля. Его состояние остается крайне тяжелым, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев

Николай Сванидзе (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Журналист и общественный деятель Николай Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, у него проблемы с легкими и сепсис, сообщил агентству «РИА Новости» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Подробностей не знаю, но он в крайне тяжелом состоянии, подключен к разным специальным аппаратам. Проблемы и с легкими, и с сепсисом», — сказал он.

В разговоре с РБК Соловьев уточнил, что Сванидзе подключен к аппарату ИВЛ.

О госпитализации Сванидзе 6 февраля сообщил бывший председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Источник «360» утверждал, что у Сванидзе пневмония. Он лежит в реанимации инфекционной клинической больницы № 1, сообщила Baza. Информацию «360» о подключении больного к аппарату ИВЛ опровергла помощница Сванидзе Оксана Ерофеева.

7 февраля Соловьев, а также глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев объявили, что у Сванидзе отек легких. 8 февраля бывший член СПЧ Игорь Каляпин сказал, что журналиста вывели из искусственной комы.

Николай Сванидзе — журналист и историк. Вел на телевидении программы «Подробности», «Исторический процесс», «Суд времени» и другие. Сванидзе — бывший член Общественной палаты и СПЧ.