Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Бедроса Киркорова госпитализировали Общество, 23:21
Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем Бизнес, 23:09
Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за расследования по MH17 Политика, 22:54
Погиб основатель Sela Борис Остроброд Общество, 22:47
Роналду оформил покер в матче за «Ан-Наср» Спорт, 22:35
Путин рассказал о попадании птицы в двигатель его самолета Политика, 22:14
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 22:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский рассказал об отслеживании разведкой немецких ракет Политика, 22:04
Facebook и Instagram восстановили страницы Трампа Технологии и медиа, 21:56
Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах Спорт, 21:39
Конгрессмен США подготовил резолюцию о прекращении помощи Украине Политика, 21:39
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тыс. Общество, 21:31
МИД опроверг требование России о выходе новых членов НАТО из блока Политика, 21:28
Bloomberg сообщил об увеличении импорта российской нефти в Китай Политика, 21:27
Общество ,  
0 

Бедроса Киркорова госпитализировали

Бедроса Киркорова госпитализировали из-за обострения бронхита
Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали, сообщила РБК пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

«По состоянию не могу пока никаких подробностей сказать», — заявила Успенская. В разговоре с ТАСС она уточнила, что 90-летнего Киркорова отвезли в больницу из-за обострения бронхита.

Сиделка певца вызвала скорую помощь после того, как он начал жаловаться на затрудненное дыхание, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, медики оценивают его состояние как средней тяжести. Последнее обследование показало, что в правом легком Киркорова скопилось до литра жидкости, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на его сиделку.

В декабре телеграм-канал «112» сообщал о госпитализации Киркорова с пневмотораксом — скоплением воздуха в плевральной полости (за грудиной), приводящем к нарушению работы легких. Успенская говорила, что у артиста подозрение на воспаление легких. Телеграм-канал Mash уточнял, что его анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Перевод Бедроса Киркорова в реанимацию Успенская опровергала.

Это был как минимум второй раз за прошлый год, когда Киркорова отправляли в больницу. В апреле певца госпитализировали в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью.

Бедрос Киркоров родился в Болгарии, в начале 1960-х переехал в Советский Союз, поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012-м — народным.

Читайте на РБК Pro
Без стратегического преимущества нишу не занять. Вот как его выделить
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать
Биохакинг на $2 млн: как 45-летний ИT-миллионер возвращает молодость
Теги
новости Филипп Киркоров госпитализация
Материалы по теме
Представитель Киркорова опровергла госпитализацию его отца в реанимацию
Общество
Киркорова не пустили в Молдавию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter