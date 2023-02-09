Бедрос Киркоров (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали, сообщила РБК пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

«По состоянию не могу пока никаких подробностей сказать», — заявила Успенская. В разговоре с ТАСС она уточнила, что 90-летнего Киркорова отвезли в больницу из-за обострения бронхита.

Сиделка певца вызвала скорую помощь после того, как он начал жаловаться на затрудненное дыхание, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, медики оценивают его состояние как средней тяжести. Последнее обследование показало, что в правом легком Киркорова скопилось до литра жидкости, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на его сиделку.

В декабре телеграм-канал «112» сообщал о госпитализации Киркорова с пневмотораксом — скоплением воздуха в плевральной полости (за грудиной), приводящем к нарушению работы легких. Успенская говорила, что у артиста подозрение на воспаление легких. Телеграм-канал Mash уточнял, что его анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Перевод Бедроса Киркорова в реанимацию Успенская опровергала.

Это был как минимум второй раз за прошлый год, когда Киркорова отправляли в больницу. В апреле певца госпитализировали в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью.

Бедрос Киркоров родился в Болгарии, в начале 1960-х переехал в Советский Союз, поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012-м — народным.