Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией

Николай Сванидзе (Фото: АГН «Москва»)

Журналист и общественный деятель Николай Сванидзе госпитализирован, сообщил «Интерфаксу» бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. «Он в больнице, состояние тяжелое», — сказал Федотов.

По данным источника телеканала «360», у Сванидзе пневмония. «360» и Baza пишут, что у журналиста отек легких.

Собеседник «360» рассказал, что Сванидзе подключили к аппарату ИВЛ. Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева эту информацию опровергла, но подробностей не сообщила. Baza уточняет, что Сванидзе госпитализировали в реанимацию инфекционной клинической больницы № 1. Он сдал анализы на COVID-19 и грипп, но их результат пока неизвестен.

РБК обратился за комментарием к Николаю Сванидзе и его помощнику.

Николай Сванидзе — тележурналист и историк. Он вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». До ноября 2022 года Сванидзе входил в Совет по правам человека при президенте России, исключение из которого правозащитник связал со своей «открытой антивоенной позицией».