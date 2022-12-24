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Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ

Соответствующее решение принял ректор университета Александр Безбородов. Николай Сванидзе пока остается заведующим кафедрой журналистики на факультете журналистики Института массмедиа РГГУ
Историк и тележурналист Николай Сванидзе
Историк и тележурналист Николай Сванидзе (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Журналист Николай Сванидзе уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по решению ректора Александра Безбородова.

«Честно говоря, это все было ожидаемо. Потому что [происходит] общее выравнивание всех площадок <...> Странно, что этого раньше не произошло», — рассказал журналист изданию «Новая газета Европа».

По словам Сванидзе, он пока остается заведующим кафедрой журналистики на факультете журналистики Института Массмедиа.

На сайте РГГУ на момент публикации материала было указано, что Сванидзе еще является директор Института Массмедиа и рекламы.

По информации на сайте университета, Сванидзе с 2007 года возглавляет кафедру журналистики, а с 2010 года был руководителем Института Массмедиа РГГУ.

Николай Сванидзе — историк и тележурналист. Он вел такие телевизионные программы, как «Зеркало», «Подробности», «Контрасты», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Суд времени», «Исторический процесс».

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В середине ноября президент России Владимир Путин исключил Сванидзе, а также журналистку Екатерину Винокурову, сотрудника МГУ Ивана Засурского, профессора МГУ Александра Асмолова и других из Совета по правам человека.

Вместо них в состав СПЧ были включены военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией», — прокомментировал РБК Сванидзе.

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