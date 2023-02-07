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Павел Гусев рассказал об отеке легких у Николая Сванидзе

Председатель Союза журналистов Москвы Гусев сообщил об отеке легких у Николая Сванидзе
Николай Сванидзе
Николай Сванидзе (Фото: Вова Жабриков / ТАСС)

Журналист Николай Сванидзе по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РБК председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

«По информации на вчерашний день, Николай Сванидзе находился в тяжелом состоянии. Был отек легких, но, может быть, за ночь ликвидировали. У меня точной информации нет, это у меня на вчерашний день информация», — заявил РБК председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Глава СПЧ Михаил Федоров в разговоре с РБК подтвердил эту информацию.

«Я знаю только, что он в больнице. Положение сложное, врачи занимаются, борются», — сказал он.

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. Источник телеканала «360» рассказал, что у журналиста диагностировали пневмонию, его подключили к аппарату ИВЛ.

Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева эту информацию тогда опровергла, но подробностей не сообщила. Baza уточнила, что Сванидзе госпитализировали в реанимацию инфекционной клинической больницы № 1. Он сдал анализы на COVID-19 и грипп, но их результат тогда не был известен.

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Николай Сванидзе — тележурналист и историк. Он вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». До ноября 2022 года Сванидзе входил в Совет по правам человека при президенте России, исключение из которого правозащитник связал со своей «открытой антивоенной позицией».

Теги
болезнь Николай Сванидзе журналист Союз журналистов Москвы Павел Гусев новости
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