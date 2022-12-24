В РГГУ заявили об обсуждении увольнения Николая Сванидзе

Николай Сванидзе (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Увольнение журналиста Николая Сванидзе с должности директора Института массмедиа и рекламы Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) еще обсуждается, заявил ТАСС ректор Александр Безбородов.

«Вопрос рассматривается в настоящее время», — сказал Безбородов, отвечая на вопрос о том, уволен ли Сванидзе с директорского поста. На вопрос агентства о том, останется ли журналист в качестве преподавателя, ректор дал положительный ответ. Эту информацию подтвердил ТАСС и сам журналист, сказав, что речь шла об уходе с должности, а не из университета вообще.

Сванидзе сообщал об увольнении с должности директора Института массмедиа по решению Безбородова. Решение ректора он назвал ожидаемым. «Потому что [происходит] общее выравнивание всех площадок. <...> Странно, что этого раньше не произошло», — говорил Сванидзе. По его словам, он пока остается заведующим кафедрой журналистики на факультете журналистики Института массмедиа.

По информации на сайте университета, Сванидзе возглавляет с 2007 года кафедру журналистики, а с 2010-го он был руководителем Института массмедиа РГГУ.

Николай Сванидзе — тележурналист и историк. Он вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс».