Путин заменил Винокурову и Сванидзе в СПЧ на Коца и Мельникова

Алексей Мельников (Фото: melnikovone / Telegram)

Президент Владимир Путин своим указом изменил состав Совета по правам человека. Исключены из него десять человек, в том числе Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова.

Также в СПЧ теперь не будет

Зав.кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра Асмолова

Директора информационно-аналитического центра «Союз» Александра Марковича

Ответственного секретаря Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталии Евдокимовой

Бывшего завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Ивана Засурского

Председателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина

Исключены из состава СПЧ в связи со смертью:

Андрей Бабушкин

Мария Большакова

Галина Осокина

Включены в состав СПЧ в частности военный корреспондент «Комсомольской правды» и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

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