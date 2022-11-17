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Путин заменил Винокурову и Сванидзе в СПЧ на Коца и Мельникова
Алексей Мельников
Президент Владимир Путин своим указом изменил состав Совета по правам человека. Исключены из него десять человек, в том числе Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова.
Также в СПЧ теперь не будет
- Зав.кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра Асмолова
- Директора информационно-аналитического центра «Союз» Александра Марковича
- Ответственного секретаря Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталии Евдокимовой
- Бывшего завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Ивана Засурского
- Председателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина
Исключены из состава СПЧ в связи со смертью:
- Андрей Бабушкин
- Мария Большакова
- Галина Осокина
Включены в состав СПЧ в частности военный корреспондент «Комсомольской правды» и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
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