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Николая Сванидзе вывели из искусственной комы

Экс-член СПЧ Игорь Каляпин: журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы
Николай Сванидзе
Николай Сванидзе (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщил РБК экс-член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин.

«Он в тяжелом состоянии, его ночью из искусственной комы вывели, больше ничего не знаю. Мне знакомый ночью позвонил, сообщил, что такое изменение, что это вроде как небольшая, но позитивная новость», — сказал Каляпин.

Накануне председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил РБК, что Сванидзе по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. По его словам, у журналиста был отек легких. Информацию также подтвердил РБК глава СПЧ Михаил Федоров.

Николай Сванидзе был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии 6 февраля, сообщал Федотов. Источники телеканала «360» отмечали, что у Сванидзе пневмония.

Николай Сванидзе — тележурналист и историк. Он вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». До ноября прошлого года Сванидзе входил в Совет по правам человека при президенте. Исключение из совета правозащитник связал со своей «открытой антивоенной позицией».

Теги
новости Николай Сванидзе Союз журналистов Москвы журналист
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