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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Власти Камчатки опубликовали карту с данными о загрязнении

Карта с результатами анализов опубликована на сайте администрации Камчатского края. Из нее следует, что в зоне бедствия зафиксировано превышение допустимых концентраций фенолов и нефтепродуктов
Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace
Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

На сайте правительства Камчатского края появилась карта с данными о результатах исследования проб воды, которые специалисты взяли в различных водоемах и прибрежных акваториях.

Всего на карте отмечено 12 точек, где брались пробы. В их числе и Халактырский пляж, откуда пришли первые сообщения о загрязнении. В документе с результатами анализов в этом районе говорится (*pdf), что в воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фенолов и нефтепродуктов. По данным на 5 октября, было выявлено превышение ПДК нефтяных углеводородов в воде в 1,6 раза и превышение ПДК фенолов в 1,7 раза.

Фото: kamgov.ru
Фото: kamgov.ru

Появление карты с результатами исследований накануне анонсировал губернатор региона Владимир Солодов в своем официальном Telegram-канале. «За последнюю неделю собраны сотни анализов, над которыми работают лучшие лаборатории России. С сегодняшнего дня размещаем полную версию всех результатов анализов проб, которые берутся в Авачинском заливе. Завтра заработает картографическая основа для более удобной визуализации», — писал губернатор.

Ученые не выявили утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
Общество
Фото:Dmitry Sharomov / Greenpeace

Накануне ученые из Дальневосточного федерального университета заявили, что не нашли следов отравления акватории Авачинского залива на Камчатке ядохимикатами с Козельского полигона. «Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течет от него [полигона], и реку Налычева — единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены», — рассказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

8 октября Росприроднадзор сообщил, что в пробах воды на Камчатке, где массово погибли морские животные, было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) железа, фенола и фосфат-ионов. Пробы были взяты в Авачинском заливе, реках Таенка, Халактырка, Кирпичная, а также в озере Халактырское.

«В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза», — сообщили в ведомстве.

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Точная причина экологического бедствия у берегов Камчатки до сих пор не установлена. Местные жители в конце сентября сообщили, что вода у побережья Халактырского пляжа неподалеку от Петропавловска-Камчатского изменила цвет и имеет необычный запах. На берег выбросило большое количество погибших морских животных. Серферы жаловались на проблемы со здоровьем, в том числе на ожоги глаз, а позже ученые обнаружили массовую гибель живых организмов, обитающих на дне. По одной из версий, речь может идти о природном яде, который вырабатывают отдельные виды водорослей.

Автор
Георгий Тадтаев
Камчатка окружающая среда экология
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