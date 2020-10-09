Власти Камчатки опубликовали карту с данными о загрязнении

Карта с результатами анализов опубликована на сайте администрации Камчатского края. Из нее следует, что в зоне бедствия зафиксировано превышение допустимых концентраций фенолов и нефтепродуктов

Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

На сайте правительства Камчатского края появилась карта с данными о результатах исследования проб воды, которые специалисты взяли в различных водоемах и прибрежных акваториях.

Всего на карте отмечено 12 точек, где брались пробы. В их числе и Халактырский пляж, откуда пришли первые сообщения о загрязнении. В документе с результатами анализов в этом районе говорится (*pdf), что в воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фенолов и нефтепродуктов. По данным на 5 октября, было выявлено превышение ПДК нефтяных углеводородов в воде в 1,6 раза и превышение ПДК фенолов в 1,7 раза.

Фото: kamgov.ru

Появление карты с результатами исследований накануне анонсировал губернатор региона Владимир Солодов в своем официальном Telegram-канале. «За последнюю неделю собраны сотни анализов, над которыми работают лучшие лаборатории России. С сегодняшнего дня размещаем полную версию всех результатов анализов проб, которые берутся в Авачинском заливе. Завтра заработает картографическая основа для более удобной визуализации», — писал губернатор.