Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
В регионах перешли к постепенному снятию мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Как в России смягчают ограничения — в материале РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что окончание режима нерабочих дней не означает завершения борьбы с эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал рекомендации о поэтапном снятии ограничений.
Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В большинстве принявших подобное решение регионов требования одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли:
Оренбургская область;
Тюменская область;
Тульская область;
Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских площадок);
Мурманская область;
Ямало-Ненецкий автономный округ;
Волгоградская область;
Татарстан;
Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени);
Камчатский край;
Пермский край;
Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других людей);
Нижегородская область (прогулки не дальше 1 км от дома, два часа в сутки);
Московская область;
Краснодарский край;
Калужская область;
Рязанская область;
Северная Осетия;
Курская область;
Владимирская область;
Саратовская область;
Челябинская область;
Самарская область;
Воронежская область;
Липецкая область;
Кировская область;
Пензенская область;
Удмуртия;
Магаданская область;
Чечня;
Бурятия;
Калмыкия;
Хакасия;
Омская область;
Вологодская область;
Крым;
Севастополь;
Курганская область;
Республика Алтай.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Где расширили возможности торговли
Во многих регионахв той или иной мере открыли непродовольственную розницу и предприятия сферы бытовых услуг (химчистки, прачечные, ремонт одежды и обуви и т.д.). В одних субъектах разрешено работать лишь небольшим магазинам с отдельным наружным входом, в других — и торговым центрам:
Москва;
Санкт-Петербург;
Псковская область;
Калининградская область;
Тульская область;
Омская область;
Калужская область;
Ульяновская область (в регионе введена практика чек-листов для возвращения предприятий к работе. Среди требований — ношение масок сотрудниками и наличие коврика с дезинфицирующей пропиткой при входе);
Новосибирская область (решено открыть продовольственные рынки везде, кроме Новосибирска);
Ямало-Ненецкий автономный округ;
Татарстан;
Сахалинская область;
Камчатский край;
Красноярский край (автосервисы и мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники);
Рязанская область;
Адыгея;
Ленинградская область (магазины непродовольственных товаров, а также кафе — при обслуживании посетителей на летних верандах);
Белгородская область (торговые центры, рынки и ярмарки, с ограничением графика работы);
Ростовская область (рынки и постоянно действующие ярмарки);
Брянская область (прачечные, химчистки, ремонт одежды и обуви, компьютеров и бытовой техники);
Астраханская область;
Чечня (автосервисы, мойки, заправки, небольшие объекты розницы);
Кабардино-Балкария;
Нижегородская область;
Краснодарский край;
Пермский край (непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, имеющие отдельный вход);
Башкирия (торговые центры, за исключением работающих там точек общепита, фудкортов, развлекательных учреждений, детских комнат, кинотеатров);
Московская область;
Северная Осетия;
Крым;
Курская область;
Костромская область;
Вологодская область;
Тамбовская область;
Владимирская область;
Саратовская область;
Челябинская область;
Орловская область;
Волгоградская область;
Карелия;
Самарская область;
Оренбургская область;
Воронежская область;
Липецкая область;
Кировская область;
Тюменская область;
Пензенская область;
Алтайский край;
Бурятия;
Магаданская область;
Калмыкия;
Хакасия;
Удмуртия;
Севастополь.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Где открыли стоматологические кабинеты
Псковская область;
Оренбургская область;
Волгоградская область;
Северная Осетия;
Чечня;
Севастополь;
Алтайский край.
Где разрешили вернуться к работе парикмахерским и салонам красоты
Москва;
Калининградская область (можно предоставлять услуги только по стрижке и укладке);
Омская область;
Калужская область (также разрешили работать грумерам);
Чувашия (не больше двух клиентов в зале одновременно, строго по предварительной записи);
Саратовская область (только по предварительной записи, сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты, включая специальную пижаму и медицинский халат);
Брянская область (организации и ИП, оказывающие парикмахерские услуги на одном рабочем месте);
Астраханская область;
Мурманская область;
Крым;
Сахалинская область;
Кабардино-Балкария;
Краснодарский край;
Московская область;
Белгородская область;
Тульская область;
Рязанская область;
Красноярский край;
Магаданская область;
Вологодская область;
Адыгея;
Ярославская область;
Мордовия;
Ставропольский край;
Волгоградская область;
Воронежская область;
Ивановская область;
Кировская область;
Чечня;
Алтайский край;
Бурятия;
Севастополь.
Где приняли другие меры по смягчению режима
На Сахалине в тех муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 кв. м могут тренироваться не больше пяти человек).
В Тульской области решили возобновить работу плавательных бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая разрешено посещение кладбищ.В Башкирии с 1 июня разрешили работу музеев и библиотек, имеющих отдельный вход. В Карелии решили открыть фитнес-центры и музеи. В Калининградской области разрешили посещать фитнес-центры для индивидуальных тренировок.