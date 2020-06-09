Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19

Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В большинстве принявших подобное решение регионов требования одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли:

Оренбургская область;

Тюменская область;

Тульская область;

Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских площадок);

Мурманская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Волгоградская область;

Татарстан;

Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени);

Камчатский край;

Пермский край;

Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других людей);

Карелия;

Ленинградская область;

Коми;

Чувашия;

Томская область;

Свердловская область;

Белгородская область;

Астраханская область;

Ивановская область (тренировки с соблюдением дистанции, с 20:00 до 8:00);

Псковская область;

Кабардино-Балкария;

Нижегородская область (прогулки не дальше 1 км от дома, два часа в сутки);

Московская область;

Краснодарский край;

Калужская область;

Рязанская область;

Северная Осетия;

Курская область;

Владимирская область;

Саратовская область;

Челябинская область;

Самарская область;

Воронежская область;

Липецкая область;

Кировская область;

Пензенская область;

Удмуртия;

Магаданская область;

Чечня;

Бурятия;

Калмыкия;

Хакасия;

Омская область;

Вологодская область;

Крым;

Севастополь;

Курганская область;

Республика Алтай.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Где расширили возможности торговли

Во многих регионах в той или иной мере открыли непродовольственную розницу и предприятия сферы бытовых услуг (химчистки, прачечные, ремонт одежды и обуви и т.д.). В одних субъектах разрешено работать лишь небольшим магазинам с отдельным наружным входом, в других — и торговым центрам:

Москва;

Санкт-Петербург;

Псковская область;

Калининградская область;

Тульская область;

Омская область;

Калужская область;

Ульяновская область (в регионе введена практика чек-листов для возвращения предприятий к работе. Среди требований — ношение масок сотрудниками и наличие коврика с дезинфицирующей пропиткой при входе);

Новосибирская область (решено открыть продовольственные рынки везде, кроме Новосибирска);

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Татарстан;

Сахалинская область;

Камчатский край;

Красноярский край (автосервисы и мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники);

Рязанская область;

Адыгея;

Ленинградская область (магазины непродовольственных товаров, а также кафе — при обслуживании посетителей на летних верандах);

Белгородская область (торговые центры, рынки и ярмарки, с ограничением графика работы);

Ростовская область (рынки и постоянно действующие ярмарки);

Брянская область (прачечные, химчистки, ремонт одежды и обуви, компьютеров и бытовой техники);

Астраханская область;

Чечня (автосервисы, мойки, заправки, небольшие объекты розницы);

Кабардино-Балкария;

Нижегородская область;

Краснодарский край;

Пермский край (непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, имеющие отдельный вход);

Башкирия (торговые центры, за исключением работающих там точек общепита, фудкортов, развлекательных учреждений, детских комнат, кинотеатров);

Московская область;

Северная Осетия;

Крым;

Курская область;

Костромская область;

Вологодская область;

Тамбовская область;

Владимирская область;

Саратовская область;

Челябинская область;

Орловская область;

Волгоградская область;

Карелия;

Самарская область;

Оренбургская область;

Воронежская область;

Липецкая область;

Кировская область;

Тюменская область;

Пензенская область;

Алтайский край;

Бурятия;

Магаданская область;

Калмыкия;

Хакасия;

Удмуртия;

Севастополь.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Где открыли стоматологические кабинеты

Псковская область;

Оренбургская область;

Волгоградская область;

Северная Осетия;

Чечня;

Севастополь;

Алтайский край.

Где разрешили вернуться к работе парикмахерским и салонам красоты

Москва;

Калининградская область (можно предоставлять услуги только по стрижке и укладке);

Омская область;

Калужская область (также разрешили работать грумерам);

Ульяновская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Татарстан;

Хабаровский край;

Пермский край;

Камчатский край;

Карелия (в отдельных районах);

Ленинградская область;

Новосибирская область;

Чувашия (не больше двух клиентов в зале одновременно, строго по предварительной записи);

Саратовская область (только по предварительной записи, сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты, включая специальную пижаму и медицинский халат);

Брянская область (организации и ИП, оказывающие парикмахерские услуги на одном рабочем месте);

Астраханская область;

Мурманская область;

Крым;

Сахалинская область;

Кабардино-Балкария;

Краснодарский край;

Московская область;

Белгородская область;

Тульская область;

Рязанская область;

Красноярский край;

Магаданская область;

Вологодская область;

Адыгея;

Ярославская область;

Мордовия;

Ставропольский край;

Волгоградская область;

Воронежская область;

Ивановская область;

Кировская область;

Чечня;

Алтайский край;

Бурятия;

Севастополь.

Где приняли другие меры по смягчению режима

На Сахалине в тех муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 кв. м могут тренироваться не больше пяти человек).

В Тульской области решили возобновить работу плавательных бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая разрешено посещение кладбищ. В Башкирии с 1 июня разрешили работу музеев и библиотек, имеющих отдельный вход. В Карелии решили открыть фитнес-центры и музеи. В Калининградской области разрешили посещать фитнес-центры для индивидуальных тренировок.