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В Ивано-Франковске не хватило денег на языковые патрули

Языковые патрули, анонсированные мэром Ивано-Франковска, пока не появились, так как из бюджета не выделяют деньги на оплату их работы, допфинансирование не предусмотрено. Россия заявляет о дискриминации русскоязычных на Украине
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Ивано-Франковске не будут создавать языковые патрули, поскольку на это нет средств, сообщил замглавы города Виталий Федорив в ответ на запрос издания «Украинские новости».

«По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирования патрулей, и не предусмотрено финансирование на эти нужды», — написал Федорив.

Мэр Ивано-Франковска анонсировал появление «языковых патрулей»
Политика
Руслан Марцинкив

Появление языковых патрулей мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал в начале сентября. Он заявил, что в городе стало больше русского языка, и счел это большой проблемой. По мнению мэра, Украине необходимо жестче решать языковой вопрос в пользу украинского языка.

Позднее мэр рассказал, что языковые инспекторы в соответствии с планом должны были делать замечания тем, кто говорит на улице на русском языке, но не выписывать штрафы. Если в ответ на замечание в отношении инспектора граждане проявят агрессию, на место должны были вызвать полицию. Кроме того, на инспекторов собирались возложить функцию по популяризации курсов украинского языка. Их хотели обязать следить за тем, на каком языке разговаривают сотрудники кафе и магазинов, и передавать информацию на горячую линию.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень назвал инициативу «большой опасностью» и предостерег от ее реализации: «В Украине никогда не было и не будет никаких языковых инспекторов», — сказал он.

По словам Марцинкива, в языковые патрули добровольно были готовы вступить свыше 70 человек.

На Украине неоднократно предлагали те или иные ограничения на общение по-русски. Так, о том, что русский язык «должен совсем пропасть» с территории Украины, уже после начала спецоперации в 2022 году говорил занимавший пост главы Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, это «элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения».

В 2019 году на Украине был принят закон о языке. Он определяет украинский как единственный государственный и официальный на территории страны. К 2024 году преподавание русского осталось только в трех украинских школах, сообщал в докладе Кремень.

Комментируя принятие на Украине закона о языке, российский президент Владимир Путин сказал, что таким образом власти страны «выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий». Глава МИД России Сергей Лавров назвал соблюдение прав русскоязычных граждан ключевым вопросом урегулирования конфликта на Украине.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Ивано-Франковская область украинский язык русский язык патрули
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