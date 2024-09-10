Мэр Ивано-Франковска анонсировал появление «языковых патрулей»

В Ивано-Франковске стало больше русского языка, что является большой проблемой, заявил мэр города. Он анонсировал скорое появление на улицах «языковых патрулей». Россия заявляет о дискриминации русскоязычных на Украине

Руслан Марцинкив (Фото: ruslan.martsinkiv / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал появление «языковых патрулей». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена).

«Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в нашем городе. А это проблема нашего государства», — заявил он.

Марцинкив также сообщил, что обсуждал этот вопрос с уполномоченным по защите государственного языка на Украине Тарасом Кременем и пообещал позже рассказать об инициативе подробнее.

На Украине неоднократно предлагали те ли иные ограничения на общение на русском языке. Так, о том, что русский язык «должен совсем пропасть» с территории Украины, уже после начала спецоперации в 2022 году говорил занимавший пост главы Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, это «элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения».

К 2024 году преподавание русского языка осталось только в трех украинских школах, сообщал в докладе Кремень. Он указывал, что в 2021 году русский язык изучали 455 тыс. школьников. В 2022 году — 4 тыс. человек. Он также рассказал, что в 2023 году в эфирах общенациональных телерадиокомпаний не прозвучало ни одной песни на русском языке. Более 67% песен исполнялись на украинском, почти 33% — на официальных языках ЕС, 0,1% — на других.

В стране неоднократно возникали публичные скандалы на фоне использования русского языка. Так, в июне в один из таких скандалов попал спикер бизнес-тренинга в Одессе, от которого потребовали перейти на украинский, но тот не стал этого делать. В итоге участников тренинга, требовавших перейти на украинский язык, выгнали с мероприятия. Также в стране неоднократно задерживали уличных музыкантов, певших российские и советские песни.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка, который был принят в 2019 году, МИД называл «принудительной и фактически тотальной» украинизацией, а некоторые пункты документа — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни. Президент России Владимир Путин отмечал, что русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.

Ключевой вопрос украинского урегулирования — это соблюдение прав русскоговорящих граждан, заявил накануне глава российского МИДа Сергей Лавров. «Проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает», — говорил он, отвечая на вопрос о переговорах с Киевом.