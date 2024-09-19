Мэр Ивано-Франковска заявил о 74 добровольцах для языковых патрулей

Руслан Марцинкив (Фото: ruslan.martsinkiv / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В украинском Ивано-Франковске 74 жителя согласились стать языковыми контролерами, которые будут следить за тем, на каком языке разговаривают люди, заявил мэр города Руслан Марцинкив. Его слова передает украинское издание «Суд».

«Мы до конца этой недели еще ожидаем заявок наших желающих, впоследствии будет короткий отбор, обучение», — сказал Марцинкив, отметив, что работа таких инспекторов будет волонтерской.

Инспекторы будут следить, чтобы украинцы говорили именно на украинском языке. Если в ответ на их замечания люди будут реагировать агрессивно, инспекторы будут в праве вызвать полицию.

Появление «языковых патрулей» Марцинкив анонсировал 10 сентября. «К сожалению, русского языка стало больше в нашем городе. А это проблема нашего государства», — объяснил он такую инициативу.

В 2019 году на Украине был принят закон о языке. Он определяет украинский как единственный государственный и официальный на территории страны.

Комментируя принятие этого закона, российский президент Владимир Путин сказал, что таким образом на Украине «выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий».

О том, что соблюдение прав русскоязычных граждан на Украине является ключевым вопросом урегулирования конфликта с Россией, в сентябре 2024 года заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.