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Военная операция на Украине ,  
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Омбудсмен поспорил с мэром Ивано-Франковска из-за языковых инспекторов

Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр заявил, что обсуждал с омбудсменом популяризацию украинского языка и анонсировал появление языковых инспекторов в городе, которые будут следить за употреблением русского. В Москве назвали права русскоязычных ключевым вопросом
Тарас Кремень
Тарас Кремень (Фото: Ilya / Wikipedia)

На Украине не будет никаких языковых инспекторов, заявил в эфире телеканала «Киев» уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, его слова приводит УНИАН.

«Хочу предостеречь от одной большой опасности: в Украине никогда не было и не будет никаких языковых инспекторов», — сказал Кремень.

Накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе появятся языковые инспекторы, которые будут следить за употреблением русского языка. Он рассказал, что у него в гостях был языковой омбудсмен Кремень, с которым «говорили много о популяризации украинского языка», а также «о социальной рекламе и других мероприятиях, которые Франковск планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык». «Скорее всего, введем общественную инициативу — языковые инспекторы. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности», — цитирует слова мэра УНИАН.

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Фото:Alicia Windzio / dpa / Global Look Press

Позднее Марцинкив пояснил, что языковые инспекторы будут делать замечания тем, кто говорит на улице на русском языке, но выписывать штрафы не будут, его слова приводит «Страна.ua». Если в ответ на замечание в отношении инспектора проявят агрессию, на место вызовут полицию, рассказал чиновник. По его словам, инспекторы будут популяризировать курсы украинского, следить за тем, на каком языке разговаривают сотрудники кафе и магазинов, и передавать информацию на горячую линию.

Кремень счел подобные рассуждения «выдумкой российской пропаганды». «Поэтому, как господин Марцинкив назовет эти рабочие группы — языковой инспекцией или любым другим способом, — как глава Ивано-Франковской городской тергромады, он должен быть ответственным за такие публичные заявления», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, они говорили о необходимости утверждения в городе языковой программы, а также о том, как бороться с «засильем двуязычия» в регионе. Речь также шла о том, что за соблюдением языкового законодательства могут следить соответствующие департаменты и подразделения Ивано-Франковского горсовета, уточнил он.

«Они могут создать рабочие группы и проверить на соблюдение языкового закона вывески, объявления, деятельность учреждений образования, сферы обслуживания, транспорта, здравоохранения и подготовить соответствующие предписания, в которых будет предложено устранить такие нарушения», — рассказал Кремень. Он добавил, что языковая программа в Ивано-Франковске появится до 27 октября.

В мае омбудсмен заявлял, что в стране нужно «перейти от нежной (оборонительной) к наступательной украинизации». По его мнению, это нужно, чтобы обеспечить дополнительный контроль за функционированием украинского языка.

В 2019 году на Украине был принят закон о языке, который определяет украинский как единственный государственный и официальный на территории страны. Владимир Путин, говоря об этом законе, заявлял: «Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал соблюдение прав русскоязычных граждан ключевым вопросом урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что данный вопрос не поднимался ни в одном из предложенных другими странами мирных предложениях.

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Теги
Елена Чернышова
Ивано-Франковская область омбудсмен украинский язык инспекторы Украина русский язык
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