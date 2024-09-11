Мэр заявил, что обсуждал с омбудсменом популяризацию украинского языка и анонсировал появление языковых инспекторов в городе, которые будут следить за употреблением русского. В Москве назвали права русскоязычных ключевым вопросом

Тарас Кремень (Фото: Ilya / Wikipedia)

На Украине не будет никаких языковых инспекторов, заявил в эфире телеканала «Киев» уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, его слова приводит УНИАН.

«Хочу предостеречь от одной большой опасности: в Украине никогда не было и не будет никаких языковых инспекторов», — сказал Кремень.

Накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе появятся языковые инспекторы, которые будут следить за употреблением русского языка. Он рассказал, что у него в гостях был языковой омбудсмен Кремень, с которым «говорили много о популяризации украинского языка», а также «о социальной рекламе и других мероприятиях, которые Франковск планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык». «Скорее всего, введем общественную инициативу — языковые инспекторы. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности», — цитирует слова мэра УНИАН.

Позднее Марцинкив пояснил, что языковые инспекторы будут делать замечания тем, кто говорит на улице на русском языке, но выписывать штрафы не будут, его слова приводит «Страна.ua». Если в ответ на замечание в отношении инспектора проявят агрессию, на место вызовут полицию, рассказал чиновник. По его словам, инспекторы будут популяризировать курсы украинского, следить за тем, на каком языке разговаривают сотрудники кафе и магазинов, и передавать информацию на горячую линию.

Кремень счел подобные рассуждения «выдумкой российской пропаганды». «Поэтому, как господин Марцинкив назовет эти рабочие группы — языковой инспекцией или любым другим способом, — как глава Ивано-Франковской городской тергромады, он должен быть ответственным за такие публичные заявления», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, они говорили о необходимости утверждения в городе языковой программы, а также о том, как бороться с «засильем двуязычия» в регионе. Речь также шла о том, что за соблюдением языкового законодательства могут следить соответствующие департаменты и подразделения Ивано-Франковского горсовета, уточнил он.

«Они могут создать рабочие группы и проверить на соблюдение языкового закона вывески, объявления, деятельность учреждений образования, сферы обслуживания, транспорта, здравоохранения и подготовить соответствующие предписания, в которых будет предложено устранить такие нарушения», — рассказал Кремень. Он добавил, что языковая программа в Ивано-Франковске появится до 27 октября.

В мае омбудсмен заявлял, что в стране нужно «перейти от нежной (оборонительной) к наступательной украинизации». По его мнению, это нужно, чтобы обеспечить дополнительный контроль за функционированием украинского языка.

В 2019 году на Украине был принят закон о языке, который определяет украинский как единственный государственный и официальный на территории страны. Владимир Путин, говоря об этом законе, заявлял: «Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал соблюдение прав русскоязычных граждан ключевым вопросом урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что данный вопрос не поднимался ни в одном из предложенных другими странами мирных предложениях.