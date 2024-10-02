Мэр Ивано-Франковска призвал жестче украинизировать население

Руслан Марцинкив (Фото: ruslan.martsinkiv / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украине необходимо жестче решать языковой вопрос в пользу украинского языка, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в интервью агентству «Укринформ».

«Я был сторонником ласковой украинизации, но вижу, что необходим более серьезный уровень. <...> Требования в языковом вопросе должны быть ужесточены», — отметил он.

По словам Марцинкива, общество должно максимально перейти на украинский язык. «Чем отличается русскоязычный украинец, читающий Пушкина и Лермонтова, от того же россиянина, читающего то же в Москве или Пензе? Ничем», — уточнил мэр. Он подчеркнул, что язык — один из вопросов, который нужно задавать для сохранения государства.

Марцинкив добавил, что в Ивано-Франковске русскую речь можно услышать чаще, чем украинскую. «Настало время, когда каждый в нашем городе должен стать языковым волонтером», — сказал он.

На Украине с 2015 года действует ряд законов о декоммунизации, дерусификации и деколонизации, в результате чего региональные власти страны переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией или СССР. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году.

19 сентября украинский парламент одобрил новые названия для 327 городов и поселков. В частности, было принято решение переименовать села в Одесской и Сумской областях в Масонов и Новый Париж. Названия населенных пунктов в настоящее время посчитали содержащими «символику российской имперской политики», объяснили такое решение в Раде.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка, который был принят в 2019 году, МИД назвал «принудительной и фактически тотальной» украинизацией, а некоторые пункты документа — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни.