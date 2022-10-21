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Глава СНБО заявил, что русский язык с Украины должен «исчезнуть вообще»

Глава СНБО Украины Данилов: русский язык с Украины должен «исчезнуть вообще»
Глава СНБО считает опасным «насаждение российских нарративов», а русский язык он счел элементом «враждебной пропаганды». Глава Крыма в ответ заявил, что исчезнет не русский язык, а «Украина, которой руководят такие персонажи»
Алексей Данилов
Алексей Данилов (Фото: Владимир Тарасов / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Русский язык должен совсем пропасть с территории Украины, считает глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. Его слова приводит УНИАН.

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — заявил Данилов. Он уточнил, что обязательным является «наш родной язык» и английский.

«А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно — якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке», — пояснил Данилов.

Его слова прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов, он заявил, что исчезнет не русский язык, а «Украина, которой руководят такие персонажи». «Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку», — написал Аксенов в телеграм-канале.

После начала российской военной операции в некоторых регионах Украины заявили об отказе от обучения в школах на русском языке. В августе издание «Страна» опубликовало документ департамента образования и науки киевского горсовета, где говорится, что на 2022–2023 год образование на русском языке не предусмотрено. В июле советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик заявил, что в регионе ликвидируют классы, где обучение велось на русском.

Весной, когда между представителями Украины и России шли переговоры о мирном соглашении (они остановились в середине мая), глава МИДа Сергей Лавров говорил, что российская сторона требует отмены всех ограничений на русский язык и русское образования на Украине. По словам Лаврова, на Украине после принятия закона о государственном украинском языке «остальные языки так или иначе ущемлялись». В результате Россия, Венгрия, Болгария, Румыния стали «выражать недовольство», и Киев сделал исключение для языков стран ЕС, однако русский остался «полностью лишенным в правах».

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В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон определил тех, кто обязан владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, в законе говорится, что все поставщики услуг обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям только на государственном языке. Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность этот закон критиковал. В январе 2020 года Верховная рада приняла закон «О полном среднем образовании», согласно которому обучение в школах на языке национальных общин, в том числе на русском, будет в полном объеме вестись только до пятого класса.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
русский язык Украина Алексей Данилов СНБО Украины
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