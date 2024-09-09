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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

Лавров: права русскоговорящих людей являются ключевым вопросом урегулирования
Сюжет
Военная операция на Украине
Ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине не территориальные споры, а соблюдение прав русскоговорящих граждан, заявил Лавров. Киев отказывается идти на территориальные уступки, Москва призывает принять «новые реалии»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Ключевым вопросом урегулирования конфликта на Украине служит соблюдение прав русскоговорящих граждан, а не территориальные споры, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Министр отметил, что говорил об этом с представителями Индии, Бразилии и Китая.

«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно. Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает. Когда мы увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, <...> я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи», — сказал Лавров.

В частности, глава МИД России упомянул канцлера Германии Олафа Шольца, который накануне заявил, что настал момент для обсуждения окончания конфликта. Позже La Repubblica написала, что тот готовит план мирного урегулирования конфликта, чтобы усадить Москву за стол переговоров. По данным газеты, он не исключает территориальных уступок со стороны Украины.

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Власти Украины исключают возможность территориальных уступок и настаивают на выводе российских войск, в том числе из регионов, утерянных после начала боев в феврале 2022 года. Россия называет эти требования неприемлемыми. Президент Владимир Путин в июне назвал условия Москвы для прекращения боевых действий, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. Украина сочла это ультиматумом.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский и некоторые западные политики, в том числе Шольц, выступали за участие Москвы во втором «саммите мира». Первый прошел в середине июня в Швейцарии, основой для обсуждения стала предложенная Киевом «формула мира». Российскую делегацию на саммит не пригласили.

В МИД России исключили участие во втором «саммите мира», поскольку на встрече будет звучать «прежняя риторика в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы» Зеленского и будут проигнорированы другие инициативы.

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

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Сергей Лавров мирный план Военная операция на Украине переговоры
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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