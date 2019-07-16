На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Согласно закону, теперь все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. «Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности», — сообщает издание.

Закон предполагает создание «языковой комиссии», в обязанности которой будет входить контроль за применением украинского языка. Также планируется ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания языка. Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. При этом нарушения прав граждан в вопросе получения услуг на украинском языке будут наказываться денежным штрафом, максимальный размер которого составит 11 900 грн (чуть более 29 тыс. руб.). Эти нормы начнут действовать через три года, уточняет газета.