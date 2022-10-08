По Крымскому мосту после взрыва прошел поезд с пассажирами в Москву

Предстоящей ночью ожидается проезд по Крымскому мосту 12 пассажирских поездов. Также возобновлено движение грузовых поездов

Пассажирский поезд № 28 по маршруту Симферополь — Москва проследовал по Крымскому мосту, где после взрыва грузовика утром 8 октября полностью восстановили железнодорожное сообщение, сообщили в пресс-службе Минтранса.

В пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» подтвердили, что поезд № 28 с отправлением из Симферополя в 17:10 проехал Крымский Мост. По графику также отправились поезда из Севастополя в Петербург (№ 8, 17:15), из Симферополя в Москву (№ 166, 20:00) и из Симферополя в Кисловодск (№ 426, 20:30).

Как уточнили в Минтрансе, в течение предстоящей ночи по железнодорожным путям Крымского моста ожидается проход 12 пассажирских составов. С 18:42 началось движение грузовых поездов, сообщили в министерстве. Возобновлена продажа билетов, движение пригородных электричек планируется восстановить в ближайшее время.

О полном восстановлении железнодорожного сообщения по Крымского мосту ранее сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, при необходимости в Крым поставят дополнительные поезда для пассажирских перевозок. Автомобильное движение по мосту пока ограничено, через него будут пускать по 100 машин колоннами в обе стороны с предварительной проверкой. В случае, если позволит пропускная способность, грузовики могут допустить к проезду через сутки, сообщал Хуснуллин.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Власти Крыма обвинили в организации взрыва украинские силы. Движение транспорта по мосту сначала приостановили, но к вечеру начали возобновлять.

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На фоне произошедшего в Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности в пяти районах, а также ввели в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится въезд на Крымский мост. Президент России Владимир Путин поручил усилить меры по охране моста.

