Взрыв и обрушение пролетов на Крымском мосту. Что известно к 10-00
Что известно о взрыве на мосту
- Взрыв на Крымском мосту произошел около 6 утра мск. По первоначальным данным, загорелась цистерна с топливом.
- Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
- Частично обрушены два автомобильных пролета, судоходные арки целы, сообщил НАК.
- В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов. По оценке властей Крыма, визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.
- Со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, заявил Аксенов.
- На обеих частях моста движение было закрыто, власти объявили о запуске паромной переправы с сегодняшнего дня.
- Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что движение по Крымскому мосту остановлено. «Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией», — говорится в поступившем в РБК сообщении оператора.
- На подъездах к Крымскому мосту начали разворачивать пункты обогрева и питания для водителей.
- Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для туристов, у которых закончилось время пребывания. Он пообещал, что все затраты будут компенсированы за счет Крыма. По его словам, эта согласованная позиция с властями Севастополя.
-
После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП, заявил Аксенов
-
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил Украину во взрыве на мосту. «Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста...Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжёлого характера», — написал он в телеграм-канале.
-
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом на Крымском мосту. В сообщении СК в Telegram не называется статья, по которой заведено дело. На место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.
Реакция властей
- Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД. «Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Главы Минтранса и МЧС выехали на место происшествия.
- Глава Крыма Сергей Аксенов написал, в телеграм-канале, что координирует работу по тушению пожара. На месте происшествия находится его заместитель Игорь Михайличенко.
Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.
Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение — в июле 2020 года.