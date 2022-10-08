Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Хуснуллин рассказал, как по мосту поедут машины и когда пустят грузовики Политика, 21:11
«Милан» обыграл «Ювентус» и поднялся на третье место в чемпионате Италии Спорт, 21:06
В пяти районах Крыма продлили «желтый» уровень опасности Политика, 21:02
«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ Спорт, 20:54
Россиянка проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира в Чехии Спорт, 20:28
По Крымскому мосту прошел первый после взрыва поезд Общество, 20:19
Власти Кубани ввели «желтый» уровень опасности у Крымского моста Общество, 20:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 20:03
Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста Политика, 19:54
Хуснуллин оценил сроки запуска машин по двум полосам Крымского моста Политика, 19:49
МВД объявило в розыск экс-депутата Илью Пономарева Политика, 19:41
«Ак Барс» потерпел третье подряд поражение в КХЛ Спорт, 19:31
Дипломаты заявили о нападении на посольство России в Кишиневе Политика, 19:28
Транспортные маршруты в Крым. Карта Общество, 19:21
Политика ,  
0 

В пяти районах Крыма продлили «желтый» уровень опасности

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В городских округах Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма до 23 октября продлили «желтый» уровень террористической опасности, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Решение принято для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, указал он.

«Желтый» уровень террористической опасности также продлен на объектах Минтранса, Минздрава, министерства ЖКХ, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, отмечается в сообщении.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе», — сообщил Аксенов.

Продление «желтого» уровня террористической опасности произошло на фоне взрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября, что привело к гибели трех человек, обрушению двух автомобильных пролетов и возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава. На фоне этого «желтый» уровень опасности ввели в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится Крымский мост и въезд на него.

«Желтый» уровень опасности также действует в Белгородской, Курской и Брянской областях, власти которых неоднократно сообщали об обстрелах приграничных территорий со стороны Украины.

Теги
желтый уровень Крым Сергей Аксенов
Материалы по теме
Губернатор сообщил о новых обстрелах в Белгородской области
Политика
В Белгородской области продлили режим высокой террористической опасности
Политика
В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter