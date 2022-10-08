В пяти районах Крыма продлили «желтый» уровень опасности

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В городских округах Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма до 23 октября продлили «желтый» уровень террористической опасности, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Решение принято для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, указал он.

«Желтый» уровень террористической опасности также продлен на объектах Минтранса, Минздрава, министерства ЖКХ, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, отмечается в сообщении.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе», — сообщил Аксенов.

Продление «желтого» уровня террористической опасности произошло на фоне взрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября, что привело к гибели трех человек, обрушению двух автомобильных пролетов и возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава. На фоне этого «желтый» уровень опасности ввели в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится Крымский мост и въезд на него.

«Желтый» уровень опасности также действует в Белгородской, Курской и Брянской областях, власти которых неоднократно сообщали об обстрелах приграничных территорий со стороны Украины.