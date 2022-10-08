Власти Кубани ввели «желтый» уровень опасности у Крымского моста

Очередь из автомобилей после возобновления частичного движения на Крымском мосту (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Темрюкском районе Краснодарского края, где расположен Крымский мост и въезд на него, ввели «желтый» уровень террористической опасности, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

«Оперативные службы муниципалитета будут работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций», — написал он.

Кондратьев попросил с пониманием отнестись к принятым мерам и рекомендовал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста до полного восстановления движения по нему.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, в результате чего погибли три человека, загорелись цистерны с бензином железнодорожного состава и обрушились два автомобильных пролета. СК возбудил уголовное дело. К вечеру того же дня на мосту возобновили движение легковых автомобилей, автобусов и поездов.