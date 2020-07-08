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Адвокат сообщил о заключениях ФСБ о секретности данных в деле Сафронова

Два заключения экспертов, подтверждающих передачу секретных данных Иваном Сафроновым, датируются сентябрем 2019 года и маем 2020 года. В мае этого года он стал советником главы «Роскосмоса»
Иван Павлов и Иван Сафронов
Иван Павлов и Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

К уголовному делу Ивана Сафронова приобщены два подготовленных ФСБ заключения экспертов о секретности данных, которые он, по версии следствия, передал иностранной спецслужбе. Об этом заявил ТАСС адвокат Иван Павлов.

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающих секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — сказал юрист.

По его словам, защиту Сафронова с этими заключениями не ознакомили.

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Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», нынешнего советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля по обвинению в государственной измене. ФСБ считает, что Сафронов собирал и передавал секретные сведения по заданию НАТО. Павлов уточнял, что сначала они поступали чешской разведке, а затем передавались в США.

В «Роскосмосе» заявили, что обвинения не связаны с его работой в «Корпорации». Ее глава Дмитрий Рогозин утверждал, что у Сафронова не было доступа к секретной информации, а сам он не сомневается в «высоком профессионализме и личной порядочности» бывшего журналиста. В Кремле не связывали задержание с журналисткой деятельностью Сафронова. СМИ, включая издания, в которых он работал, настаивали на прозрачности обвинений. После задержания журналиста у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты, более 20 человек были задержаны.

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Следователи ФСБ, ходатайствуя в суде о мере пресечения, ссылались на результаты трех экспертиз, подтверждавших вину Сафронова. Эти материалы предоставили только судье, заседание проходило в закрытом режиме. В итоге журналиста арестовали до 6 сентября. Защита утверждала, что в деле Сафронова почти семь томов, что может говорить о длительной слежке за ним. По данным «Коммерсанта», ФСБ прослушивала телефонные разговоры Сафронова и читала его почту.

Авторы: Евгений Калюков, Гаяна Демурина
Теги: Иван Сафронов, журналистика, арест, госизмена
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