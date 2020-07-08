Адвокат сообщил о заключениях ФСБ о секретности данных в деле Сафронова

Два заключения экспертов, подтверждающих передачу секретных данных Иваном Сафроновым, датируются сентябрем 2019 года и маем 2020 года. В мае этого года он стал советником главы «Роскосмоса»

Иван Павлов и Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

К уголовному делу Ивана Сафронова приобщены два подготовленных ФСБ заключения экспертов о секретности данных, которые он, по версии следствия, передал иностранной спецслужбе. Об этом заявил ТАСС адвокат Иван Павлов.

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающих секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — сказал юрист.

По его словам, защиту Сафронова с этими заключениями не ознакомили.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», нынешнего советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля по обвинению в государственной измене. ФСБ считает, что Сафронов собирал и передавал секретные сведения по заданию НАТО. Павлов уточнял, что сначала они поступали чешской разведке, а затем передавались в США.