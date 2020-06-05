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Авария с топливом в Норильске ,  
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Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске

По предварительным данным, разгерметизация резервуара, где хранился пролившийся в Норильске дизель, произошла из-за осадки грунта. Ранее эту причину называли местные власти и «Норникель», чьей «дочке» принадлежит ТЭЦ
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Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Осадка грунта стала предварительной причиной разгерметизации резервуара на ТЭЦ в Норильске, в результате чего из него вылилось топливо, сообщается на сайте ведомства.

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить объекты, которые находятся на территориях, «подверженных таянию вечной мерзлоты».

Разлившееся топливо, как указывала Генпрокуратура, попало, в частности, в реку Пясину, которая впадает в Карское море. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках. По словам начальника аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Ильи Горлаева, в водоемы попало около 18 тыс. т дизеля.

МЧС сообщило о локализации разлива топлива в Норильске
Общество
Фото: пресс-служба Морспасслужбы / ТАСС

Ранее в качестве причины аварии и красноярские власти, и «Норникель» (его дочерним предприятием является Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), которой принадлежит электростанция) называли погодные условия. По этой версии, 29 мая «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем, и у него «оторвалось днище».

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Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Генпрокуратура сообщила, что из-за разлива топлива возбуждены три уголовных дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. В рамках следствия был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслав Старостин. Суд арестовал его до 31 июля.

МЧС 5 июня сообщило, что разлив топлива удалось локализовать. Спасательные службы изъяли из рек 200 т нефтепродуктов. Глава «Норникеля» Владимир Потанин отчитался президенту Владимиру Путину о том, что на устранение последствий аварии может понадобиться 10 млрд руб. и более. Он пообещал, что компания покроет все расходы и «ни одного рубля бюджетных средств» потрачено не будет. «Если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», — заметил Путин, послушав Потанина. Президент поручил разобраться в причинах аварии и оценить ущерб. «Надеюсь, что и финансовые вопросы будут решены так, как было предложено руководителем компании», — сказал Путин.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Норильск, Красноярский край, Генпрокуратура, разлив топлива
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