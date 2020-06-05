Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске

По предварительным данным, разгерметизация резервуара, где хранился пролившийся в Норильске дизель, произошла из-за осадки грунта. Ранее эту причину называли местные власти и «Норникель», чьей «дочке» принадлежит ТЭЦ

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Осадка грунта стала предварительной причиной разгерметизации резервуара на ТЭЦ в Норильске, в результате чего из него вылилось топливо, сообщается на сайте ведомства.

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить объекты, которые находятся на территориях, «подверженных таянию вечной мерзлоты».

Разлившееся топливо, как указывала Генпрокуратура, попало, в частности, в реку Пясину, которая впадает в Карское море. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках. По словам начальника аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Ильи Горлаева, в водоемы попало около 18 тыс. т дизеля.

Ранее в качестве причины аварии и красноярские власти, и «Норникель» (его дочерним предприятием является Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), которой принадлежит электростанция) называли погодные условия. По этой версии, 29 мая «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем, и у него «оторвалось днище».