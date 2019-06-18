Турчак обвинил власти Севастополя в демонтаже агитации «Единой России»

Руководство партии будет разбираться «в этой странной истории», пообещал секретарь генсовета. «Почему «под нож» попали билборды с кандидатами «Единой России», но при этом остались нетронутыми конструкции с изображением представителей других политических сил? Это вопрос, который требует незамедлительного ответа от губернатора», — подчеркнул Турчак.

О сносе билбордов с изображением кандидатов от «Единой России» в понедельник, 17 июня, сообщали севастопольские СМИ. В частности, новостной портал ForPost писал, что демонтаж осуществляет «подконтрольное правительству Севастополя ГБУ «Парки и скверы». Как сообщал портал, были демонтированы билборды с изображением Михаила Чалого (брата известного севастопольского политика Алексея Чалого) и спикера заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

РБК обратился в пресс-службу губернатора Дмитрия Овсянникова с просьбой прокомментировать заявление Турчака.

Системный сбой

О конфликте экс-спикера заксобрания Алексея Чалого и Овсянникова неоднократно сообщали СМИ. В ноябре прошлого года Чалый записал видеообращение, в котором подверг критике главу региона. Он назвал «подлостью» решение городских властей остановить реконструкцию Матросского бульвара в Севастополе. «Дмитрий Владимирович (Овсянников), то, что делаете вы и ваша команда за последний год, по нормам человеческой морали можно классифицировать как подлость. И вам с этим крестом жить до той поры, пока вы отсюда не уедете. Надеюсь, это произойдет скоро», — в числе прочего заявил Чалый.

В феврале был сменен руководитель севастопольского отделения «Единой России». Вместо депутата заксобрания Бориса Колесникова им стал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. На партийной конференции присутствовал Турчак, заявивший, что региональное отделение «нуждается в перезагрузке». «В течение последних полутора лет работа севастопольского отделения партии была сопряжена с целой серией публичных и непубличных конфликтов. Когда речь о конфликте исполнительной и законодательной власти, это системный сбой. В сфере предстоящих выборов (в заксобрание) мы оцениваем эту ситуацию как неприемлемую», — пояснял секретарь генсовета «Единой России».

Перезагрузка была нужна, поскольку региональное отделение оказалось фактически расколото на сторонников Овсянникова и Чалого, ранее рассказывали источники РБК в партии власти. Дальнейшие кадровые изменения, равно как и партийные праймериз, были на особом контроле у Турчака, говорили собеседники РБК.

«Билборды сейчас повесили, чтобы продемонстрировать единство команды (идущей на выборы от «Единой России»). Спикер заксобрания Алтабаева, например, — человек, близкий к Алексею Чалому, предполагается, что она войдет в первую тройку избирательного списка», — говорит источник РБК в «Единой России».

Это не первый случай сноса партийных билбордов в Севастополе. Аналогичная ситуация была месяц назад, когда перед майскими праздниками было демонтировано 90 из 100 билбордов, размещенных «Единой Россией», сообщал «Коммерсантъ». На первой серии билбордов были изображены герои первой героической обороны Севастополя, их цитаты и слоган «Севастополь — гордость России!». На второй — лозунг «В единстве сила» и логотип «Единой России».

В пресс-службе правительства Севастополя тогда заявили изданию, что демонтаж билбордов не связан с политикой, а также что исполнительная власть не вмешивается в осуществление предпринимательской деятельности, связанной с размещением «любой рекламной продукции, включая политическую рекламу». Вместе с тем госорганы контролируют соблюдение законности установки самих рекламных конструкций и в случае выявления незаконных объектов демонтируют их «вне зависимости от характера рекламной продукции», подчеркивали в пресс-службе регионального правительства.