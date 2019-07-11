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Отставки губернаторов ,  
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Замену губернатору Севастополя нашли на хакасском фронте Какие проблемы подвели Дмитрия Овсянникова и сможет ли их решить Михаил Развожаев
Президент России принял отставку главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. На его место назначен глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев. Существенную роль в смене губернатора сыграл Алексей Чалый, говорят источники РБК
Дмитрий Овсянников (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Вечером в четверг, 11 июля, Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова «по его просьбе». Временно исполняющим обязанности губернатора назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) 38-летний Михаил Развожаев.

Развожаев сможет больше года возглавлять регион. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав» выборы глав регионов проводятся только в единый день голосования и они должны быть назначены не менее чем за 90 дней до него.

Развожаев с 2008 года работал на различных руководящих должностях в администрации Красноярского края. С 2012 по 2014 год был вице-губернатором края, в июле 2014 года стал советником министра по делам Северного Кавказа, а спустя четыре месяца — заместителем министра.

Почему сняли Овсянникова

Дмитрия Овсянникова неоднократно называли «кандидатом на вылет» в рейтингах губернаторов. В мае этого года в закрытом социологическом исследовании, проведенном для Кремля, он был включен в четверку глав регионов, где наибольший запрос на смену местной власти, у него оказался один из самых низких показателей доверия жителей. Претензии к нему были связаны с «конфликтным характером его взаимодействия» с основными политическими игроками Севастополя, в частности с бывшим «народным мэром», депутатом городского законодательного собрания Алексеем Чалым, с конфликтами с предпринимательским сообществом и неудачными решениями правительства города в сфере имущественных и земельных отношений, отмечалось в выводах исследования.

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Отставку Овсянникова Чалый в разговоре с РБК назвал «безусловным благом» для Севастополя. «Думаю, что оценку деятельности этой группы товарищей, Овсянникова и его команды, должны дать правоохранительные органы», — добавил он. Их конфликт длился не один год. В прошлом году депутаты, поддерживающие Чалого, блокировали принятие бюджета города из-за несогласия с позицией регионального правительства — в итоге законопроект был принят только с третьей попытки.

Решение об отставке Овсянникова обсуждалось в Кремле как минимум с начала лета, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента. Ключевыми причинами были недоговороспособность губернатора и внутриэлитный конфликт в регионе — прежде всего с Чалым, уточняет собеседник РБК.

«Немаловажно и то, что, будучи членом «Единой России», Овсянников умудрился поссориться и с партией», — говорит источник РБК. Изначально, по словам близкого к Кремлю собеседника РБК, планировалось «решить вопрос» с отставкой главы Севастополя до 15 июня, но затем его уход отложили. 18 июня с резкой публичной критикой севастопольских властей выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Причиной стало то, что городские службы снимали билборды с изображением кандидатов в депутаты заксобрания Севастополя от «Единой России».

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Решение об отставке главы Севастополя было принято около десяти дней назад, уточняет близкий к Кремлю собеседник. В Кремле, по словам источника РБК, пришли к выводу, что «дальнейшее нахождение Овсянникова на губернаторском посту могло оказать непоправимое деструктивное воздействие на регион»: «И в первую очередь — на управляемость, на прохождение и реализацию сигнала из федерального центра».

Существенную роль в уходе Овсянникова сыграл Чалый, утверждают два источника, близких к администрации президента. Он постоянно жаловался на губернатора на очень высоком уровне, говорят оба собеседника РБК. При этом ряд соратников Чалого были включены в предвыборный список «Единой России» на выборах в заксобрание. 8 июля стало известно, что и сам Чалый подал документы для участия в кампании в качестве самовыдвиженца.

Алексей Чалый (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В администрации президента также были опасения, что внутриэлитный конфликт негативно скажется на результатах единороссов на этих выборах, утверждает один из источников РБК. При этом рейтинг партии в регионе выше среднего по стране: по опросам ФОМ, на начало июня за «Единую Россию» готовы были проголосовать 42% севастопольцев, уточняет собеседник РБК.

На встрече с корреспондентом РБК в конце июня Овсянников рассказывал о своих долгосрочных планах на губернаторском посту. Но при этом на вопрос о том, планирует ли он идти на выборы по окончании срока, губернатор ответил: «Почему бы не ограничиться одним сроком, мне пока нравится идея с одним сроком».

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Овсянников был назначен врио главы Севастополя в 2016 году, в 2017-м выиграл выборы с результатом 71%. До назначения главой города Овсянников был заместителем федерального министра промышленности и торговли.

Его отставку нельзя назвать неожиданной, считает политолог Ростислав Туровский. В городе сложилась устойчивая конфликтная ситуация, и она непосредственно ассоциировалась с именем губернатора, уверен он. Овсянников не смог справиться с планом приватизации в регионе, напомнил Туровский: «Там шла борьба за землю, прежде всего имеющую курортную ценность, и с этим были неразрешимые проблемы».

Почему назначили Развожаева

«Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев. В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей», — прокомментировал свою новую должность через Instagram Развожаев.

«Он очень хорошо зарекомендовал себя в бытность врио главы Хакасии, когда поддержал управляемость региона, кроме того, Развожаев является выпускником школы кадрового резерва», — сказал РБК источник, близкий к Кремлю.

В октябре 2018 года Владимир Путин назначил Михаила Развожаева врио губернатора Хакасии. Президент попросил его поработать в республике месяц, взять ситуацию под контроль, и пообещал впоследствии вернуть в Москву.

Первый тур выборов в Хакасии прошел 9 сентября 2018 года. Во втором туре должны были принять участие два получивших большинство в первом — глава региона Виктор Зимин, который баллотировался от «Единой России», и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. За два дня до тура Зимин снял свою кандидатуру, и оппонентом Коновалова стал эсэр Андрей Филягин, а впоследствии и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Оба в итоге снялись с выборов. В результате Коновалов был единственным кандидатом на выборах и выиграл их с результатом 57,57%.

После выборов в Хакасии Развожаев стал руководителем исполкома ОНФ. В 2017 году он участвовал в «школе губернаторов» — в программе подготовки президентского кадрового резерва при РАНХиГС.

По мнению Туровского, Развожаев был одним из первых в кремлевском «шорт-листе будущих губернаторов», поскольку уже успел побывать исполняющим обязанности главы региона.

В Севастополе он, как и ранее в Хакасии, выступит в роли назначенного центром организатора избирательной кампании — на этот раз речь идет о сентябрьских выборах в городское заксобрание, говорит Туровский. «Исходя из этих результатов, федеральный центр будет принимать решения о продолжении его работы в регионе», — сказал он. Также Развожаеву предстоит заняться «перезагрузкой внутриэлитных отношений» и восстановлением связи с «Единой Россией». «Если ему удастся сыграть роль политического руководителя и если результаты выборов устроят федеральный центр, то он сможет спокойно выходить на выборы губернатора», — предположил политолог.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Наталья Галимова
При участии: Виктория Степанова, Мила Харитонова
Теги: Дмитрий Овсянников, Севастополь, ОНФ
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