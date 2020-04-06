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Замминистра объяснил инцидент с посадочным талоном в аэропорту Ижевска

Дмитрий Овсянников (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Заместитель министра промышленности и торговли и экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил РБК, что ранее у него никогда не спрашивали посадочный талон на входе в аэропорт Ижевска.

«Это, что называется, перегнуть палку», — сказал он РБК. Овсянников пояснил, что в итоге выполнил требования сотрудников авиационной безопасности, а также добавил, что спорить с желанием оштрафовать его за первоначальный отказ показать посадочный на входе в аэропорт «бессмысленно».

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
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Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 5 апреля в аэропорту Ижевска мужчину, намеревавшегося вылететь в Москву, несколько раз просили пройти через рамку металлодетектора, а затем предъявить документы, дающие право на посадку в самолет. По информации РЕН ТВ, тот начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и направился к стойке регистрации, после чего был задержан. По информации РЕН ТВ, при личном досмотре у дебошира обнаружили документ, выданный на имя замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. На мужчину составили протокол о привлечении к административной ответственности, после чего отпустили.

В Минпромторге РБК сообщили, что проведут в связи с происшествием внутреннее расследование, а также отметили, что такое поведение для чиновника является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих. «Служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона», — сказал представитель ведомства, добавив, что правовую оценку инциденту даст суд.

Теги: Ижевск, аэропорт, посадочный талон
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