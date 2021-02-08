Между Белоруссией и Россией возобновилось движение поездов

Первый поезд из Минска в Москву поедет 8 февраля, из столицы России — на следующий день. Также поезда Москва — Калининград, которые раньше ехали транзитом, будут делать остановку в белорусской столице

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Отмененное из-за коронавируса движение поездов между Белоруссией и Россией возобновилось с 8 февраля. Такая дата открытия железнодорожного сообщения указана в распоряжении правительства России.

Движение поездов открыто на «взаимной основе» и будет организовано на маршруте Минск — Москва — Минск. Также в расписании поездов Москва — Калининград появится остановка в Минске. Маршруты открыты только для граждан двух стран. С этого же дня увеличивается количество авиарейсов между Москвой и Минском до пяти (раньше было три).

Решение принято на основе рекомендаций оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Первый рейс из Минска отправился 8 февраля, первый поезд в Белоруссию выйдет 9 февраля, уточняется в сообщении, опубликованном на сайте РЖД. Поезда сообщением Минск — Москва — Минск будут курсировать через день. В пути поезд совершает две остановки в Смоленске и Вязьме для посадки и высадки пассажиров.

В графике поездов из Калининграда в Москву, ранее следовавших транзитом через территорию РБ, теперь предусмотрена остановка в Минске. Поезда курсируют ежедневно.