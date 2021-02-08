Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Студенты российских вузов вернулись к очным занятиям Общество, 01:30 В Москву пришло ультраполярное вторжение Общество, 01:05 Процесс импичмента Трампа решили приостановить на Шаббат Политика, 01:02 Между Белоруссией и Россией возобновилось движение поездов Общество, 01:00 МИД заявил о контрасте заявлений Борреля после возвращения из Москвы Политика, 00:57 Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 00:55 Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к видео колумниста на YouTube Технологии и медиа, 00:35 Россия возобновила полеты еще в две страны Общество, 00:30 Украинский посол обвинил Германию в искажении истории Второй мировой Политика, 00:21 С чем столкнулись арестованные и их близкие после массовых задержаний Политика, 00:00 Мантурову пожаловались на небезопасные автобусы для перевозки детей Общество, 00:00 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 07 фев, 23:55 Папа римский выразил солидарность с народом Мьянмы после переворота Политика, 07 фев, 23:46 Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу Спорт, 07 фев, 23:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Между Белоруссией и Россией возобновилось движение поездов

Первый поезд из Минска в Москву поедет 8 февраля, из столицы России — на следующий день. Также поезда Москва — Калининград, которые раньше ехали транзитом, будут делать остановку в белорусской столице
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Отмененное из-за коронавируса движение поездов между Белоруссией и Россией возобновилось с 8 февраля. Такая дата открытия железнодорожного сообщения указана в распоряжении правительства России.

Движение поездов открыто на «взаимной основе» и будет организовано на маршруте Минск — Москва — Минск. Также в расписании поездов Москва — Калининград появится остановка в Минске. Маршруты открыты только для граждан двух стран. С этого же дня увеличивается количество авиарейсов между Москвой и Минском до пяти (раньше было три).

Между Белоруссией и Россией снова пустят поезда
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Решение принято на основе рекомендаций оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Первый рейс из Минска отправился 8 февраля, первый поезд в Белоруссию выйдет 9 февраля, уточняется в сообщении, опубликованном на сайте РЖД. Поезда сообщением Минск — Москва — Минск будут курсировать через день. В пути поезд совершает две остановки в Смоленске и Вязьме для посадки и высадки пассажиров.

В графике поездов из Калининграда в Москву, ранее следовавших транзитом через территорию РБ, теперь предусмотрена остановка в Минске. Поезда курсируют ежедневно.

Посетить столицу Белоруссии россияне могут только при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за три дня до пересечения границы, напоминало управление Белорусской железной дороги.

Минск обязал прибывающих по железной дороге россиян иметь тест на COVID
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Как заработать на транспортных компаниях: три перспективных варианта Рынок госзаказа столкнулся с беспрецедентными за всю историю изменениями Почему немецкие бизнес-династии увязли в семейных войнах

С сегодняшнего дня увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трех до пяти в неделю. Авиасообщение с Минском возобновили из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Самолеты отправляются один раз в неделю из каждого аэропорта. С одного до трех вырастет количество рейсов в Киргизию по маршруту Москва — Бишкек. Вновь открылось международное авиасообщение с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю).

Границы России были закрыты 30 марта 2020 года, для того чтобы предотвратить распространение коронавируса. Также было ограничено железнодорожное сообщение с Калининградом, оно стало доступно для всех россиян только с 5 августа.

Мишустин распорядился полностью закрыть границы России
Общество
Российско-китайская граница в Забайкалье

В конце лета появились сообщения о постепенном запуске международного железнодорожного сообщения. Например, 7 августа вновь стали курсировать поезда между Россией и Абхазией.

Самолеты, после первой волны коронавируса, 24 июля отправились из России в Турцию, Великобританию и Танзанию. Авиасообщение с Белоруссией Россия возобновила 30 сентября 2020 года. Тогда сообщалось, что самолеты из Минска будут приземляться один раз в неделю в аэропорту Домодедово. В сентябре было открыто авиасообщение с Казахстаном и Киргизией. В январе 2021 года для россиян стали доступны полеты в Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам, однако туристам по-прежнему туда въезд закрыт. Также принято решение открыть авиасообщение с Азербайджаном и Арменией с 15 февраля.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Маргарита Смотрина
поезда Белоруссия Россия железнодорожное сообщение коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Роспотребнадзор напомнил о COVID-тесте для прибывающих в Россию поездом
Общество
Между Белоруссией и Россией снова пустят поезда
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter