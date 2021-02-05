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Пандемия коронавируса ,  
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Минск обязал прибывающих по железной дороге россиян иметь тест на COVID

Россиянам, прибывающим на поезде в Минск, нужно будет иметь с собой справку об отрицательном тесте на коронавирус. Анализ должен быть выполнен не ранее чем за трое суток до момента пересечения границы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пассажиры, которые будут въезжать в Белоруссию на поезде из России, должны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Белорусской железной дороги».

Речь идет о ПЦР-тесте, выполненном не ранее чем за трое суток до даты пересечения границы с Белоруссией. Документ можно предъявить в бумажном или электронном виде. В нем должны быть указаны Ф.И.О. пассажира, дата проведения исследования и результат на белорусском, русском или английском языке.

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией 8 февраля. Поезда будут курсировать между Москвой и Минском. Кроме того, в столице Белоруссии будут останавливаться для посадки и высадки поезда, следующие по маршрутам Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Калининград.

В пресс-службе «Белорусской железной дороги» уточнили, что маршруты открыты только для граждан двух стран. Те, кто поедет поездом Минск — Москва — Минск, смогут купить билеты также до Смоленска и Вязьмы.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Одновременно власти увеличат число авиарейсов между российской и белорусской столицами с трех до пяти в неделю. В Минск также разрешат летать из Ростова-на-Дону и Петербурга (по одному рейсу в неделю).

Первые ограничения на передвижение между Россией и Белоруссией были введены в середине марта 2020 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин распорядился частично закрыть границу, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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С 30 марта движение через границу с Белоруссией было почти полностью закрыто. Движение поездов РЖД, совершающих рейсы между Россией и Белоруссией, и поездов формирования «Белорусской железной дороги» по маршрутам между Москвой и Минском, а также Санкт-Петербургом и Брестом было приостановлено с 5 апреля.

1 сентября Минск и Москва договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения на прошедших в Москве переговорах представителей санитарно-эпидемиологических служб. С 21 сентября Россия восстановила авиасообщение с Белоруссией.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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