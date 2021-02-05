Минск обязал прибывающих по железной дороге россиян иметь тест на COVID

Россиянам, прибывающим на поезде в Минск, нужно будет иметь с собой справку об отрицательном тесте на коронавирус. Анализ должен быть выполнен не ранее чем за трое суток до момента пересечения границы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пассажиры, которые будут въезжать в Белоруссию на поезде из России, должны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Белорусской железной дороги».

Речь идет о ПЦР-тесте, выполненном не ранее чем за трое суток до даты пересечения границы с Белоруссией. Документ можно предъявить в бумажном или электронном виде. В нем должны быть указаны Ф.И.О. пассажира, дата проведения исследования и результат на белорусском, русском или английском языке.

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией 8 февраля. Поезда будут курсировать между Москвой и Минском. Кроме того, в столице Белоруссии будут останавливаться для посадки и высадки поезда, следующие по маршрутам Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Калининград.

В пресс-службе «Белорусской железной дороги» уточнили, что маршруты открыты только для граждан двух стран. Те, кто поедет поездом Минск — Москва — Минск, смогут купить билеты также до Смоленска и Вязьмы.