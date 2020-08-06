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Пандемия коронавируса ,  
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Россия и Абхазия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа

Железнодорожное сообщение было прервано на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. 7 августа в Абхазию отправятся первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Составы из российской столицы будут курсировать ежедневно
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия с 7 августа возобновит железнодорожное сообщение с Абхазией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Для перевозки пассажиров будут курсировать поезда по двум маршрутам: Москва — Сухум и Санкт-Петербург — Сухум.

Поезда из Москвы и обратно будут курсировать ежедневно. «Из Москвы он будет отправляться с 7 августа по 15 сентября, из Сухума — с 9 августа по 17 сентября», — говорится в сообщении.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Составы из Санкт-Петербурга (с беспересадочной группой вагонов Псков — Сухум — Елец) начнут ходить с 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Сухума в Петербург поезда (с беспересадочной группой вагонов Елец — Сухум — Псков) будут отправляться с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября.

Продажа билетов на указанные поезда будет открыта в ближайшее время.

В компании напомнили, что она совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» для удобства передвижения пассажиров организовала смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом в Абхазию в период с 5 августа по 30 сентября. «Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры могут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум», — говорится в сообщении.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Перевозка пассажиров также осуществляется в обратном направлении. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.

Власти России и Абхазии 1 августа объявили об открытии границ, которые были закрыты на фоне распространения коронавируса COVID-19. Днем 6 августа абхазская сторона сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией. «После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва — Сухум», — заявил первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхас Вартагава.

Авторы: Мария Кокорева, Михаил Юшков
Теги: железнодорожное сообщение, Абхазия, Россия
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