Россия и Абхазия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа

Железнодорожное сообщение было прервано на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. 7 августа в Абхазию отправятся первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Составы из российской столицы будут курсировать ежедневно

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия с 7 августа возобновит железнодорожное сообщение с Абхазией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Для перевозки пассажиров будут курсировать поезда по двум маршрутам: Москва — Сухум и Санкт-Петербург — Сухум.

Поезда из Москвы и обратно будут курсировать ежедневно. «Из Москвы он будет отправляться с 7 августа по 15 сентября, из Сухума — с 9 августа по 17 сентября», — говорится в сообщении.

Составы из Санкт-Петербурга (с беспересадочной группой вагонов Псков — Сухум — Елец) начнут ходить с 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Сухума в Петербург поезда (с беспересадочной группой вагонов Елец — Сухум — Псков) будут отправляться с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября.