Россия возобновила полеты еще в четыре страны
Россия с 27 января возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами — с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Ограничения сняты по распоряжению правительства России. Однако все эти страны пока закрыты для туристов.
С этого дня разрешены рейсы из Москвы в столицы Вьетнама, Индии, Финляндии и Катара, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Граждане перечисленных стран смогут посетить Россию, и россияне смогут улететь в любую из них.
При этом все страны сохраняют ограничения для туристов. Как напомнила Ассоциация туроператоров России, въезд разрешен лишь отдельным категориям иностранцев.
- Российские туристы по-прежнему не могут попасть в Финляндию, если у них нет финского гражданства. В страну можно попасть только по учебе или с гуманитарными целями. При этом Хельсинки возможно использовать в качестве транзитного хаба.
- Вьетнам возможно посетить по рабочей визе: разрешено въезжать инвесторам, дипломатам, экспертам, высококвалифицированным рабочим и бизнес-менеджерам;
- Индия запретила все туристические поездки до 31 января. Туристические и электронные визы были аннулированы. Транзитные поездки также недоступны. Исключениями являются вывозные и гуманитарные авиарейсы. Иначе попасть в страну могут только граждане, их супруги и дети, владельцы паспортов Непала и Бутана.
- Границы Катара открыты только для иностранных рабочих, дипломатов и обладателей ВНЖ. Также аэропорт Дохи может быть использован как транзитный пункт. В других случаях въезд в страну запрещен.