Россия возобновила полеты еще в четыре страны

Нью-Дели, Индия (Фото: Rajat Gupta / EPA / ТАСС)

Россия с 27 января возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами — с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Ограничения сняты по распоряжению правительства России. Однако все эти страны пока закрыты для туристов.

С этого дня разрешены рейсы из Москвы в столицы Вьетнама, Индии, Финляндии и Катара, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Граждане перечисленных стран смогут посетить Россию, и россияне смогут улететь в любую из них.

При этом все страны сохраняют ограничения для туристов. Как напомнила Ассоциация туроператоров России, въезд разрешен лишь отдельным категориям иностранцев.