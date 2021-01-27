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Пандемия коронавируса ,  
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Россия возобновила полеты еще в четыре страны

Нью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия (Фото: Rajat Gupta / EPA / ТАСС)

Россия с 27 января возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами — с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Ограничения сняты по распоряжению правительства России. Однако все эти страны пока закрыты для туристов.

С этого дня разрешены рейсы из Москвы в столицы Вьетнама, Индии, Финляндии и Катара, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Граждане перечисленных стран смогут посетить Россию, и россияне смогут улететь в любую из них.

Россия отменила запрет на полеты в четыре страны
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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

При этом все страны сохраняют ограничения для туристов. Как напомнила Ассоциация туроператоров России, въезд разрешен лишь отдельным категориям иностранцев.

  • Российские туристы по-прежнему не могут попасть в Финляндию, если у них нет финского гражданства. В страну можно попасть только по учебе или с гуманитарными целями. При этом Хельсинки возможно использовать в качестве транзитного хаба.
  • Вьетнам возможно посетить по рабочей визе: разрешено въезжать инвесторам, дипломатам, экспертам, высококвалифицированным рабочим и бизнес-менеджерам;
  • Индия запретила все туристические поездки до 31 января. Туристические и электронные визы были аннулированы. Транзитные поездки также недоступны. Исключениями являются вывозные и гуманитарные авиарейсы. Иначе попасть в страну могут только граждане, их супруги и дети, владельцы паспортов Непала и Бутана.
  • Границы Катара открыты только для иностранных рабочих, дипломатов и обладателей ВНЖ. Также аэропорт Дохи может быть использован как транзитный пункт. В других случаях въезд в страну запрещен.

Решение о возобновлении полетов было принято, исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах, отметили в оперативном штабе. Ситуация с распространением коронавируса в них соответствует необходимым санитарно-эпидемическим требованиям. За две недели в этих странах выявили не более 40 новых случаев заражения на 100 тыс. населения, суточный прирост за этот период был ниже 1%, а коэффициент распространения коронавируса за неделю составил менее 1.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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