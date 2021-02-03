Между Белоруссией и Россией снова пустят поезда

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Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Движение поездов между странами возобновится «на взаимной основе». Будут открыты поездки по маршрутам Минск — Москва — Минск. Также начнут ездить поезда из Москвы в Калининград и из Калининграда в Санкт-Петербург, при этом они будут делать остановку в Минске.

Одновременно власти решили увеличить число регулярных авиарейсов Москва — Минск до пяти в неделю (было три раза). Самолетам также разрешат летать в Минск из Ростова-на-Дону и из Санкт-Петербурга (один рейс в неделю). Решение принято «по представлению» оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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