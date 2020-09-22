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Пандемия коронавируса ,  
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В «Белавиа» назвали дату возобновления полетов из Белоруссии в Россию

Фото:belavia_airlines / VK
Фото: belavia_airlines / VK

Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит полеты в Россию с 30 сентября. Рейсы будут осуществляться раз в неделю в московский аэропорт Домодедово, сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика.

«Рейсы в Россию возобновятся 30 сентября. Они будут выполняться по средам в аэропорт Домодедово (Москва)», — проинформировали в пресс-службе.

Там добавили, что информация об ограничениях при въезде в Россию будет размещена на сайте авиакомпании.

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября будет открыто авиасообщение с Южной Кореей. Как уточнили в оперативном штабе, авиасообщение будет восстановлено со столицами четырех стран: Минском, Астаной, Бишкеком и Сеулом. В «Аэрофлоте» говорили, что компания возобновит рейсы в Минск с 26 сентября.

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о частичном возобновлении регулярного международного сообщения, которое было приостановлено на фоне пандемии коронавируса. Первыми странами, куда можно полететь, стали Турция, Великобритания и Танзания.

С 15 августа Россия восстановила авиасообщение со Швейцарией. В начале сентября Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ.

авиасообщение Белоруссия «Белавиа»
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