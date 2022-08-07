В России впервые с конца марта выявили более 20 тыс. случаев COVID
За минувшие сутки в России зафиксировали 20 303 новых случая заражения коронавирусом. Последний раз суточный прирост заболевших более 20 тыс. регистрировали 30 марта
В России за минувшие сутки выявили 20 303 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Последний раз суточный прирост заболевших COVID-19 более 20 тыс. фиксировали 30 марта — тогда зарегистрировали 20 145 новых случаев.
Число госпитализированных за прошедшие сутки сократилось почти на треть (29,7%) по сравнению с предыдущим днем и составило 1505 человек.
Умерли за минувшие сутки, по подсчетам оперштаба, 44 человека.
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