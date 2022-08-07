Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
В России впервые с конца марта выявили более 20 тыс. случаев COVID Общество, 11:40
Книга надежды. Руководство по выживанию в трудные времена Pro, 11:33
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:30
Роскомнадзор заблокировал Patreon Политика, 11:25
Еще четыре судна вышли из Одессы и Черноморска по зерновому коридору Политика, 11:12
Медведев рассказал о помогшем ему кровотечении в финале турнира в Мексике Спорт, 11:11
Горчичники, банки, березовый сок: что из этого действительно работает Pro, 11:05
Аркадия Дворковича переизбрали президентом FIDE Спорт, 11:02
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как в мире отреагировали на визит Пелоси на Тайвань. Видео Политика, 11:00
Тайвань сообщил о возобновлении полетов и судоходства Политика, 10:54
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 10:45
Хилл нокаутировал Сантоса в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе Спорт, 10:36
Почему Марк Цукерберг делает свои соцсети похожими на TikTok Pro, 10:32
Задержанную в Косово журналистку «Комсомольской правды» отпустили Политика, 10:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России впервые с конца марта выявили более 20 тыс. случаев COVID

За минувшие сутки в России зафиксировали 20 303 новых случая заражения коронавирусом. Последний раз суточный прирост заболевших более 20 тыс. регистрировали 30 марта

В России за минувшие сутки выявили 20 303 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Последний раз суточный прирост заболевших COVID-19 более 20 тыс. фиксировали 30 марта — тогда зарегистрировали 20 145 новых случаев.

Число госпитализированных за прошедшие сутки сократилось почти на треть (29,7%) по сравнению с предыдущим днем и составило 1505 человек.

Умерли за минувшие сутки, по подсчетам оперштаба, 44 человека.

В России впервые с конца марта выявили почти 20 тыс. случаев COVID
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter