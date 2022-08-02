Роспотребнадзор рекомендовал носить маски «уязвимым категориям»
Для снижения рисков заражения COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан носить маски в людных местах и в общественном транспорте, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
«Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук», — говорится в сообщении.
В условиях роста заболеваемости гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, подчеркнули в ведомстве.
Минздрав ранее называл наиболее уязвимыми перед коронавирусом тех граждан, которые страдают аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, рассеянный склероз), проходят восстановление после трансплантации органов или получают иммуносупрессивную терапию, а также людей старше 60 лет.
Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. После этого Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в стране. При этом ведомство отметило, что оставляет за собой контроль над эпидемической ситуацией и в случае ухудшения может возобновить их действие.
Новый подъем заболеваемости COVID-19 начался в середине июля. Если в начале месяца в сутки выявляли около 3 тыс. заразившихся коронавирусом, то к концу месяца заболеваемость выросла в три раза. За последние сутки в стране выявили 9,5 тыс. новых случаев заболевания, еще 48 человек скончались. В Кремле динамику роста числа сочли тревожной, но отметили, что такая ситуация наблюдается и в других странах.
С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась в январе. На пике, 11 февраля, за сутки в стране выявили почти 204 тыс. случаев заражения, однако затем показатель начал снижаться.