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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль не исключил возвращение дополнительных мер борьбы с COVID-19

По словам Пескова, введение ограничений возможно, если продолжится рост заболеваемости. За последние сутки в стране впервые за несколько месяцев выявили более 14 тыс. случаев заражения
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Нельзя исключать возвращение некоторых мер борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе обязательной вакцинации для некоторых граждан, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно», — сказал он, добавив, что президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады по эпидемиологической обстановке.

Число новых случаев COVID в Москве за сутки выросло почти в два раза
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России сняли все антиковидные ограничения с 1 июля, Роспотребнадзор связал послабления со стабильным снижением заболеваемости в течение нескольких месяцев. Однако уже в середине месяца заболеваемость по стране начала расти. 3 августа в стране выявили максимальное с начала апреля число новых случаев заражения коронавирусом — 14638, треть из которых пришлась на Москву. За сутки заболеваемость в городе выросла почти вдвое — 5720 против 2765 новых случаев накануне.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В Кремле ситуацию с заболеваемостью в конце июля назвали тревожной. Песков тогда посоветовал гражданам, которые беспокоятся за свое здоровье, самим принимать меры, в том числе носить маски. Окончательное решение о вмешательстве и дополнительных мерах предосторожности будет принимать не Кремль, а Роспотребнадзор, сказал он.

В Роспотребнадзоре признали, что заболеваемость коронавирусом растет по всей стране, но не сочли нужным вводить ограничения на общенациональном уровне. Рост заболеваемости ведомство объяснило распространением новых подвариантов штамма «омикрон» и посоветовало уязвимым категориям граждан соблюдать меры предосторожности. К ним Минздрав ранее причислял граждан, страдающих аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, рассеянный склероз), проходящих реабилитацию после трансплантации органов или получающих иммуносупрессивную терапию, а также людей старше 60 лет.

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